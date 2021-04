Liberbank Cantabria Sinfín (17 + 17): Ernesto (p), Pla (7), Barco (3), Ramiro (4), Ostroushko (7), Vallés (5), Dimitrievski (-) -starting seven-, Postigo (1), Lastra (-), Leo (-), Zungri (3), Lon (-), Elcio (p), Xavi Castro (4) and Basualdo (-) and Rubio (p).

Fertiberia Puerto Sagunto (17 + 14): Bengivenga (p) Mirallave (5), Leonardo Facundo (1), Corzo (5), Alegre (3), Pomeranz (4), Pozzer (2) -starting seven-, Guitart (p), Miralles (-), Gil (4), Camacho (2), Carou (-), Martínez (p), Aizen (2), Cruz (2), and García (1).

Scoreboard every five minutes: 2-2, 7-3, 8-6, 12-8, 15-11, 17-14-break- 17-16, 20-20, 22-23, 26-26, 30-27 and 34-31 (final).

Referees: Colmenero Guillén and Rollán Martín. Dimitrievski from Liberbank Cantabria Sinfín and Aizen, Facundo and Nogues (coach) from Fertiberia Puerto Sagunto were excluded for two minutes.

Basketball court: Match of the twenty-ninth round of the Sacyr Asobal League played at the La Albericia Pavilion.