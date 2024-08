Die weibliche Hauptfigur, eine gewisse Pippa Fitz-Amobi, ist eine heranwachsende Heldin auch nach dem Geschmack zeitläuftebesorgter Eltern. Wenn Pippa, genannt Pip, im ersten Buch auftritt, ist sie ein gewitztes junges Mädchen, intelligent, fleißig, selbstbewusst, mit Mutter und liebevollem Stiefvater sowie Stiefbruder gesegnet, die ihre Freunde ein wenig seltsam und trotzdem cool finden. Für Pip ist es wichtig, ein „gutes Mädchen“ zu sein, was für sie bedeutet, in jeder Situation das Richtige zu tun. Schwierige Sache. Im Verlauf des Buches, das nun gemeinsam von der BBC, Netflix und dem ZDF als Serie mit sechs Episoden verfilmt wurde, erkennt Pip, dass die Dinge komplexer und komplizierter liegen als zuvor angenommen. Dass gute Menschen böse Dinge tun können; dass es böse Menschen vielleicht gar nicht gibt, sondern bloß richtig schlimmes Benehmen. Dass sie selbst an der Aufgabe scheitern wird, das Richtige zu tun. Weil es Fälle gibt, in denen immer jemand verletzt werden wird, so oder so.

Risikobereitschaft wirkt hier nicht nervensägend und naiv

Auf den ersten Blick ist „A Good Girl’s Guide to Murder“ dabei eine Detektivgeschichte mit altertümlichem britischem Touch, und Agatha Christie lässt hier genauso grüßen wie Enid Blytons „Fünf Freunde“. Man erwarte „Cottagecore“ in Bildern, doch nach und nach enthüllt wird ein gerüttelt Maß „Teenage Angst“. Mit Emma Myers hat die Serie eine herzerfrischend nerdige Hauptdarstellerin. Jemanden, die immer in Richtung Gefahr läuft, statt, wie es vernünftig wäre, Fersengeld zu geben. Solche Risikobereitschaft wirkt hier nicht nervensägend und naiv, sondern, was mit dem Charme von Myers zusammenhängt, mutig und altersadäquat. Wo erwachsene Zuschauer bei „A Good Girl’s Guide to Murder“ große Logiklöcher und unglaubwürdige Verhaltensmuster erkennen könnten, spricht die Handlung konsequent zur Zielgruppe.

The beginning marks the start of the last carefree summer holidays before the final year of school in the cosy market town of Little Kilton. All around is a lot of countryside that looks like Somerset or Wiltshire, or at least like classic British countryside. Pip is supposed to go to Cambridge after that. In the rehearsal for the university entrance interview, she impresses with her explanations of the feminist interpretation of Charlotte Brontë’s novel “Jane Eyre”. She prefers to keep quiet about the topic of her school project relevant to the exam after receiving anonymous threatening letters and being put under pressure by her mother Leanne (Anna Maxwell Martin) and English teacher Elliot Ward (Mathew Baynton). Not everything in Little Kilton looks like country living. Five years ago, seventeen-year-old Andie Bell (India Lillie Davis) disappeared, and then her boyfriend Sal (Rahul Pattni) took his own life. The police have concluded their investigation.

Not for Pip, who is now investigating the missing person case as a school project. What she discovers is “shocking”. Nude pictures, sex, drugs, secret parties, racism and more make the idyll of rose-covered cottages and the refuge of Pip’s room with the William Morris wallpaper with a willow pattern from 1874 look fake. The research is mainly carried out on social media. Secret accounts, posted videos and photos play a decisive role. Just like home-made blueberry muffins, which are supposed to persuade Sal’s brother Ravi (Zain Iqbal) to help investigate. Visually, “A Good Girl’s Guide to Murder” (screenplay Poppy Cogan, directed by Dolly Wells and Tom Vaughn, camera Seppe van Grieken and Michael Filocamo) is not very explicit and is suitable for younger people. Cuddly and homely like “Maxton Hall”, the series seems to older people, the wrong target group, and at times like Rosamunde Pilcher in puberty mode. The solution to the Andie Bell case remains exciting right up to the final twist, and the cast of young and adult actors (including Henry Ashton as the villain Max, Asha Banks as best friend Cara and Gary Beadle as stepfather Victor) is appealing. However, it remains to be seen whether the target audience will visit the ZDF media library rather than stick to YouTube or Netflix.