His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Sharjah, issued an Emiri decree regarding the formation of the Consultative Council for the Emirate of Sharjah for the eleventh legislative term.

The decree stipulates that the Consultative Council of the Emirate of Sharjah in its eleventh legislative term shall be composed of the following ladies and gentlemen:

Sharjah City:

1. Jamila Muhammad Khalfan Al Fandi Al Shamsi.

2. Halima Hamid Ali Al Owais.

3. Khalifa Muhammad Bu Ghanem Al Suwaidi.

4. Rashid Saleh Yousef Ahmed Al Hammadi.

5. Sultan Said Sultan Dalmuk Al Suwaidi.

6. Sheikha Ali Muhammad Al-Naqbi.

7. Amer Muhammad Ahmed Ali Al-Zarouni.

8. Dr. Abdullah Muhammad Obaid Balhaif Al Nuaimi.

9. Obaid Ishaq Abdullah Ismail Al-Mazmi.

10. Issa Abdul Rahim Muhammad Mahmoud Al Zarouni.

11. Fatima Khalifa Abdullah Al-Muqarrab Al-Suwaidi.

12. Majid Ahmed Abdullah Al-Darwishi Al-Shamsi.

13. Muhammad Saleh Muhammad Abdullah Al Ali.

14. Muhammad Abdullah Ibrahim Hassan Al Balushi.

15. Muhammad Ali Jaber Saleh Al Hammadi.

16. Muhammad Ali Hussein Hamad Al-Mannai.

17. Nabil Butti Obaid bin Butti Al Muhairi.

18. Dr. Hind Saleh Salem Obaid Al-Hajri.

Al Dhaid City.

1. Rashid Abdullah Saeed bin Huwaydon Al Ketbi.

2. Saeed Matar Masoud bin Hamed Al Taniji.

3. Sultan Ali Sultan Abdullah Al-Musafri.

4. Abdullah Tarish Rashid Abdullah Al Ketbi.

5. Ali Salem Ali Khater Al Shamsi.

6. Kaltham Saif Khalifa Al-Taniji.

Khorfakkan city.

1. Ibrahim Muhammad Juma Hassan Al Mansouri.

2. Dr. Ahmed Saleh Mohammed bin Saleh Al Naqbi.

3. Jassim Muhammad Saeed Al-Hinawi Al-Naqbi.

4. Hamad Abdel-Wahab Hassan Al-Qawadi Al-Hammadi.

5. Sheikha Khalfan Salem Al-Dhanin Al-Naqbi.

6. Abdullah Ali Ahmed Al-Badawi Al-Hosani.

Kalba city.

1. Ahmed Obaid Yousef Al-Awasiya Al-Zaabi.

2. Dr. Ruqaya Rashid Matar Abdullah Al Zaabi.

3. Dr. Sultan Khamis Abdullah Ali Al Zaabi.

4. Tariq Murad Mirza Barakat Al Balushi.

5. Issa Abdullah Masoud Al-Kalbani.

6. Yousef Muhammad Ali Yousef Al Mazrouei.

Dibba Al-Hisn city.

1. Hamad Abdullah Hamid Hamad Al-Riyami.

2. Hamid Obaid Ali Hamid Al-Hamoudi.

3. Obaid Ahmed Rashid Khasaw Al-Naqbi.

4. Muhammad Ahmed Hassan Al-Alawi Al-Dhahouri.

Madam area.

1. Salem Mohammed Saeed Al Rashidi.

2. Abdullah Rashid Abdullah Maaden Al Ketbi.

3. Abdullah Salem Abdullah bin Tarish Al Kaabi.

4. Moza Maadhad Saeed bin Huwaydon Al Ketbi.

Al-Bataeh area.

1. Khalfan Saif Khalfan Musabah Al-Musafri.

2. Muhammad Ali Mubarak bin Salam Al-Ketbi.

Maliha area.

1. Ahmed Salem Awad Hamidi Al-Ketbi.

2. Fatima Muhammad Saeed Khasuni Al-Ketbi.

Al Hamriya area.

1. Ahmed Rashid Salem Saeed Al Shamsi.

2. Rashid Ghanem Obaid Khalfan Al Shamsi