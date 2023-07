Friday July 21



‘I do not sing for singing. 50 years without Víctor Jara’ with Valeria Castro, Isaac et Nora, Muerdo, Club del Río, Luis Pastor, Emilia and Pablo and Luis Barría



Courtyard of the Old CIM ‘Escenario Repsol’, Cartagena, La Mar de Músicas. 9:30 p.m.