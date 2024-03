Friday, March 8, 2024, 17:44











Comment















Copy link







WhatsApp







Facebook







x







LinkedIn







Telegram

The potter Miquel Barceló enters the house of the builder Antoni Gaudí. La Pedrera, Gaudí's sinuous and iconic building in the heart of Barcelona, ​​houses the largest exhibition dedicated to the Mallorcan artist's ceramics, terracotta and clay (Felanitx, 1957). Gather a hundred…