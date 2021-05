After a year of delay due to COVID-19, Euro 2021 is already around the corner. The June 11 will be the starting gun to the competition that will end at Wembley on July 11 with a new champion. After weeks with various changes of venue, it is time for the true protagonists to take center stage, the 26 players from each team who will try to bring their country to glory. These are the lists of the teams for this Euro 2021.

France, the return of Benzema

Goalkeepers : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan.

: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan. Defenses : Benjamin Pavard, Raphäel Varane, Léo Dubois, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Jules Koundé, Lucas Hernández, Lucas Digne, Clement Lenglet.

: Benjamin Pavard, Raphäel Varane, Léo Dubois, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Jules Koundé, Lucas Hernández, Lucas Digne, Clement Lenglet. Midfielders : Paul Pogba, Ngolo Kanté, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Tolisso, Lemar.

: Paul Pogba, Ngolo Kanté, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Tolisso, Lemar. Forwards: Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Ousmane Démbéle.h

Germany, the return of Müller and Hummels

Goalkeepers : Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno.

: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno. Defenses : Robin Gosens, Mathias Ginter, Lukas Klostermann, Niklas Sûle, Antonio Rûdiger, Mats Hummels, Robin Koch, Christian Günter, Marcel Halstenberg.

: Robin Gosens, Mathias Ginter, Lukas Klostermann, Niklas Sûle, Antonio Rûdiger, Mats Hummels, Robin Koch, Christian Günter, Marcel Halstenberg. Midfielders : Florian Neuhaus, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jonas Hofmann, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Toni Kroos, Emre Can.

: Florian Neuhaus, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jonas Hofmann, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Toni Kroos, Emre Can. Forwards: Timo Werner, Kai Havertz, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kevin Volland.

Poland, rival of Spain

Goalkeepers : Wojciech Szczesny, Radoslaw Majecki, Lukasz Skorupski and Lukasz Fabianski

: Wojciech Szczesny, Radoslaw Majecki, Lukasz Skorupski and Lukasz Fabianski Defenses : Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus, Bartosz Bereszynski, Tomasz Kedziora, Kamil Glik, Pawel Dawidowicz, Kamil Piatkowski, Michal Helik and Jan Bednarek.

: Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus, Bartosz Bereszynski, Tomasz Kedziora, Kamil Glik, Pawel Dawidowicz, Kamil Piatkowski, Michal Helik and Jan Bednarek. Midfielders : Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Jakub Moder, Karol Linetty, Mateusz Klich, Sebastian Szymanski and Kacper Kozlowski.

: Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Jakub Moder, Karol Linetty, Mateusz Klich, Sebastian Szymanski and Kacper Kozlowski. Forwards: Kamil Jozwiak, Przemyslaw Placheta, Przemyslaw Frankowski, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Swiderski, Dawid Kownacki and Jakub Swierczok.

Sweden, rival of Spain

Goalkeepers: Robin Olsen, Kristoffer Nordfeld, Karl-Johan Johnsson

Robin Olsen, Kristoffer Nordfeld, Karl-Johan Johnsson Defenses: Victor Nilsson Lindelöf, Mikael Lustig, Marcus Danielson, Emil Krafth, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Pontus Jansson, Andreas Granqvist, Martin Olsson.

Victor Nilsson Lindelöf, Mikael Lustig, Marcus Danielson, Emil Krafth, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Pontus Jansson, Andreas Granqvist, Martin Olsson. Midfielders: Sebastian Larsson, Jens Cajuste, Gustav Svensson, Viktor Claesson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Ken Sema.

Sebastian Larsson, Jens Cajuste, Gustav Svensson, Viktor Claesson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Ken Sema. Forwards: Robin Quaison, Marcus Berg, Alexander Isak, Jordan Larsson

Belgium

Goalkeepers : Courtois, Mignolet and Sels.

: Courtois, Mignolet and Sels. Defenses : Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Verthonghen, Castagne, Meunier.

: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Verthonghen, Castagne, Meunier. Midfielders : Carrasco, Chadli, Thorgan Hazard, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel.

: Carrasco, Chadli, Thorgan Hazard, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel. Forwards: Doku, Edern Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke and Lukaku.

Croatia

Goalkeepers : Lovre Kalinic, Dominik Livakovic and Simon Sluga.

: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic and Simon Sluga. Defenses : Domadoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Mile Skoric and Josko Gvardiol.

: Domadoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Mile Skoric and Josko Gvardiol. Midfielders : Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic and Luka Ivanusec.

: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic and Luka Ivanusec. Forwards: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic and Ante Budimir.

Scotland

Goalkeepers : Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County) and Jon McLaughlin (Rangers).

: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County) and Jon McLaughlin (Rangers). Defenses : Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende), Scott McKenna (Nottingham Forrest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic) and Kieran Tierney (Arsenal)

: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende), Scott McKenna (Nottingham Forrest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic) and Kieran Tierney (Arsenal) Midfielders : Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United) and David Turnbull (Celtic) )

: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United) and David Turnbull (Celtic) ) Forwards: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (Queen’s Park Rangers), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United) and Kevin Nisbet (Hibernian).

Italy (Previous list)

Goalkeepers : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Defenses : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Rome), Leonardo Spinazzola (Rome), Rafael Toloi (Atalanta).

: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Rome), Leonardo Spinazzola (Rome), Rafael Toloi (Atalanta). Midfielders : Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Meteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG).

: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Meteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG). Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernanrdeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vicenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (PSG), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Slovakia (previous list), rival of Spain