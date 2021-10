MotoKicX serveert elke donderdag een nummer over of met motoren in de hoofdrol. Deze week: The Cadillac Three met ‘Get After It’.

In de nieuwe video clip van de Amerikaanse Southern rockband The Cadillac Three die onlangs in première ging, is een hoofdrol weggelegd voor twee gloednieuwe BMW’s: de R 18 B en de R 18 Transcontinental. Een ietwat ongewone manier om een ​​motor aan het grote publiek voor te stellen, maar hé, wij hebben al veel slechtere marketingideeën voorbij zien komen.

Breathe in, breathe out, heart beating like a stone

That sun is rising, count it off, one, two, three, four

Get after open roads, get after running wild

While the getting’s good, live life every mile

Hoe dat zo kwam? De Cadillac Three zijn fervente motorrijders en spelen al jaren met Marshall versterkers, en het sound system van de R 18 Bagger en Transcontinental is voorzien van Marshall speakers. In de zoektocht naar gepaste promotie voor de Amerikaanse markt – waar dit soort motoren ongekend populair blijven – was één plus één dus al snel twee. Als je héél goed luistert naar het nummer, hoor je in de verte kassa’s rinkelen…

