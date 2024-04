The streets of Murcia begin to fill with orchards from this hour. The culmination will be the Bando de la Huerta parade, which from 5:00 p.m. will pass through Mozart Street, Alameda Capuchinos, Marqués de Corvera, Plaza González Conde, Sacerdotes Hermanos Cerón Street, Princesa Street, Puente Nuevo, Plaza de la Cruz Roja , Avenida Teniente Flomesta, Gran Vía, Plaza de la Fuensanta, Avenida Constitución and Plaza Circular.