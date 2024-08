Fernsehen in den Achtzigern war wild. Und die leichtfertigen Annahmen darüber, mitunter von ahnungslosen Programmzeitschriften („Science-Fiction-Filmkomödie“) befördert, führten Eltern in die Irre. „Howard – Ein tierischer Held“ (1986), produziert von George Lucas und basierend auf einer der exotischeren Marvel-Figuren, Howard the Duck, war sicher weniger für ein Publikum unter zehn Jahren gedacht. Doch die nette Ente bewies ja dem wachsamen Elternauge, dass es sich um harmlose Kinderunterhaltung halten musste, „sicher Disney-Club, oder so was“. Der Film war ein krachender Flop, spukt aber vermutlich heute noch durch viele mittelalte Köpfe. Wenn man Glück hatte, dann erwischte man eine Wiederholung dieser irren Terry-Gilliam-Filme, wie „Time Bandits“ (1981), Gilliams Debüt. Der kann einen Kindskopf zwar ebenfalls gehörig durcheinanderbringen, doch brannte sich dessen melancholisch-wüste Wildheit ins noch Filmgedächtnis.

Dem jungen Zuschauer ging es beinahe wie dem geschichtsbegeisterten Kevin (Craig Warnock), aus dessen Kleiderschrank eines Nachts ein Ritter zu Pferde galoppiert und in der Nacht darauf sechs kleinwüchsige Männer in fragwürdiger Aufmachung, die Kevin mit auf eine Reise durch verschiedene Epochen nehmen. Sie sind auf der Flucht vor dem „Obersten Wesen“, dem sie eine interdimensionale Karte entwendet haben, auf der Zeit­anomalieschlupflöcher verzeichnet sind, die zu reparieren sie angehalten waren.

Doch statt zu Hausmeistern, erklärten sich die sechs zu Banditen, die historische Persönlichkeiten ausrauben, um „stinkreich“ zu werden. Das klappt bei Napoleon (Ian Holm) während der Schlacht bei Castiglione noch recht gut. Doch schon „jolly good“ Robin Hood (John Cleese) nimmt ihnen die Beute wieder ab. Die sieben geraten rasch zwischen die Fronten des Obersten Wesens und des reinen Bösen (David Warner), das es auch auf die Karte abgesehen hat und so gern Gott spielen würde: „Warum sich mit Schmetterlingen und Narzissen aufhalten?! Ich würde von Tag eins an mit Lasern beginnen, ab Punkt 8 Uhr!“ –, denn Gott hat ja bekanntlich „kein Interesse an Technologie“. Gilliam traf damals einen Nerv bei Kritikern und dem Publikum, nur dem Filmkritiker Roger Ebert ging das alles viel zu schnell. Rückblickend lässt sich sagen: Das erzählerische Tempo war seiner Zeit weit voraus. Heute bedeutet erzählerische Atemlosigkeit längst nicht mehr zwingend einen Mangel an Timing – nervt aber mitunter, zugegeben, enorm.

Jemaine Clement, Iain Morris and Taika Waititi have now used Gilliam’s material for Apple TV and first of all they have slowed down the pace. In addition, the wannabe bandits are no longer small (they still have a meritorious appearance). They are tall and diverse in a different way. Lisa Kudrow (Phoebe from “Friends”) would lead the gang as Penelope if the decision had not been made to have flat hierarchies. Alto (Tadhg Murphy) is a failed actor, Widgit (Roger Jean Nsengiyumva) is the navigator, Bittelig (Rune Temte), “strong as seven men”, a kind of Viking and Judy (Charlyne Yi), an empath who can sense emotions with mixed success.

While Kevin’s parents in Gilliam’s farce were bombarded with television commercials, Mrs. (Felicity Ward) and Mr. Haddock (James Dryden) are always on their smartphones and are evaluating television series in real time so as not to have to deal with the historical explanations of their “unmodern” son (Kal-El Tuck). In much of what Waititi and Co. put together in the ten half-hour episodes in terms of special effects and costumes, you can see direct optical scratches on the raw original, even if the images appear clinical in comparison with Gilliam’s unique patina.

The individual characters are given more space, so that each episode seems like a stage play in its respective historical context. Humor is generated quite successfully here from the linguistic collision of the times (the translation cap helps) and from the tragicomic fact that people find it difficult to change, no matter how chaotic the times are. Jemaine Clement as pure evil quickly outshines Taika Waititi as his adversary, the Supreme Being. Although there are no lasers in his world after “8 o’clock”, there are rats that eat cats; parrots that rob people of their sleep at night with their incessant insults; “everywhere you go, it goes uphill”; acid instead of water, thorns instead of flowers, “everything has sharp edges”.

The comedy in this “Time Bandits” may not have the same sparkling robustness that made the original great, but it is light and effortless. Amidst all the cheeky splatter humor, it shines with a certain restraint. And you even learn something in the process. Or do you know straight away who Zheng Yisao is? This is a great way to let time be stolen from you.