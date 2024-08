Sie sangen demnach gemeinsam das Lied „Everything Has Changed“ und gingen dann über zu „End Game“ und Sheerans Lied „Thinking Out Loud“. Sheeran sei für sie wie ein zweiter Bruder, habe Swift gesagt. Sie spielte im Wembley-Stadion vor rund 90.000 Menschen. Dort sind noch vier weitere Konzerte geplant.

Fünf Konzerte in London

Die Londoner Polizei ist nach eigenen Angaben gut vorbereitet auf die Konzerte von US-Superstar Taylor Swift. In Wien waren vergangene Woche mehrere Auftritte der 34-Jährigen wegen Terrorgefahr abgesagt worden – in London soll sie am Donnerstagabend erstmals wieder auf der Bühne stehen. In den kommenden Tagen sind insgesamt fünf Konzerte im Wembley-Stadion geplant.

„Es ist ziemlich nervenaufreibend, weil alles passieren könnte“, erzählt eine 18-jährige Engländerin vor dem Wembley-Stadion. Trotzdem hat sie sich entschieden, zum Konzert zu gehen. „Man kann Taylor nicht verpassen. Das ist eine einmalige Gelegenheit.“ Die Fangemeinde werde zusammenhalten.

Auch Fans aus Deutschland angereist

„Vorher hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen“, erzählt ein Fan, der aus Erfurt angereist ist. Die Bedenken seien aber nun, da er vor Ort sei, weg. Er denke, dass genug Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden seien, und er werde den Abend genießen.

„Wir probieren auf jeden Fall, keine Angst zu haben und uns auf das Konzert zu freuen“, sagte auch eine 23-Jährige, die zusätzlich Tickets für die abgesagten Konzerte in Wien hatte. Viele „Swifties“ verbreiteten positive Stimmung mit Freundschaftsarmbändchen, Fan-T-Shirts und Glitzerschmuck.

Suspects in Austria in custody

In Austria, three of the pop star’s performances were cancelled because Islamists were alleged to have planned a terrorist attack. The 19-year-old main suspect recently denied the allegations. Two other young men are also in custody.