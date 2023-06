Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi passed away this Monday, at the age of 86, a death that seals the end of an era in the history of Italy, since it changed the way of doing politics, but also left its mark on the business world, communication and sports, during the more than five decades in which he starred country life.

Berlusconi died in the morning surrounded by his five children, his brother Paolo and his partner Marta Fascina, 53 years his junior, at the San Raffaele hospital in Milan, where he was admitted again last Friday, after a brief pause, since that he had been hospitalized 44 days after it was revealed that he had leukemia.

His life was peppered with controversy. By his own count, he faced more than 100 investigations and lawsuits related to tax fraud, bribery and illegal sexual relations, among other accusations, and spent more than 300 million euros in legal fees during his political career.

He repeatedly denied all the charges against him, describing himself as “the most persecuted man in history” and branding judges and prosecutors as communists or “mentally disturbed.”

Almost all the trials against him ended with acquittals or prescriptions. These were some of the cases and scandals of Berlusconi.

A conviction for tax fraud

One of his most notorious cases started in 2006, when a judge decided to open trial against Berlusconi for the “Mediaset” case, for crimes of tax fraud, false balance sheet, misappropriation and money laundering.

The case related to Mediaset’s 1994 acquisition of US film and television rights.

The only final conviction against Berlusconi was precisely for that case. On August 1, 2013, The Supreme Court confirmed the sentence of four years in prison and six of political ineligibility against the former prime minister for the case of tax fraud linked to his Mediaset media empire.

His sentence was reduced to three years by an amnesty and the remainder of his sentence was commuted to community work which he did in Milan at a nursing home.

The sex parties in his mansion

But the controversial parties that he organized were the ones that led him to his political ruin. His mansions were the center of a social life in which there was never a lack of young people looking for a contact or a contract in his television emporium, especially his villa in Arcore, on the outskirts of Milan (north).

It was in this lavish residence where Berlusconi got into a mess that would follow him forever: the “Ruby Case”. This was the nickname of the Moroccan Karima El Mahroug, with whom the tycoon had sexual relations when he was a minor.



The girl was arrested for theft in 2010 in Milan and Berlusconi tried to free her, claiming that she was the niece of then Egyptian President Hosni Mubarak. Knowing this pressure, the Prosecutor’s Office accused him of abuse of power and prostitution of minors.

The tycoon was entangled for years in the lawsuits filed for his controversial erotic feasts.

In June 2013, the magnate was sentenced to seven years in prison and disqualified from holding public office, although he was later acquitted on appeal. The Supreme Court confirmed his acquittal in 2014.

The court accepted the arguments of the defense, according to which Berlusconi did not know the age of the Moroccan Karima El-Mahgroub, nicknamed “Ruby steals hearts”, who was a minor at the time of the events. Nevertheless, certified that prostitution was practiced in their villas.

The court also ruled that there was insufficient evidence to convict

Berlusconi for having pressured the Milan prefecture to release the young woman.

Several processes also emerged from the “Ruby Case” to clarify whether the politician bought the silence of the girls who had to testify.

Finally acquitted after more than 11 years of suffering, infamy and untold political damage

In February 2023, after six years of hearings, a Milan court acquitted Berlusconi, who had been accused of bribing several young women to lie about their evenings, presented by some as orgies.

According to the prosecution, the silence of these women cost “Il Cavaliere” millions of euros between 2011 and 2015, a large part of which ended up in the pockets of Ruby, who was a minor when she participated in the famous parties. In addition to cash, they would have received gifts, cars, or the payment of bills and medical expenses.

La defensa de Berlusconi argumentó que el dinero era una compensación por el daño a la reputación de los implicados en el caso y afirmó que el ex primer ministro estaba siendo juzgado “por el delito de generosidad”.

“Por fin absuelto después de más de 11 años de sufrimiento, infamia e incalculable daño político, porque tuve la suerte de ser juzgado por magistrados que se mantuvieron independientes, imparciales y correctos frente a las infundadas acusaciones vertidas contra mí”, reaccionó Berlusconi tras su absolución.

Pero las horas de audiencias de este caso sí sacaron las vergüenzas al magnate y a sus poderosos amigos, revelando orgías con muchachas a las que él restó importancia en más de una ocasión tachándolas de “cenas elegantes”.

La investigación de los vínculos con la mafia

Desde hace mucho tiempo se sospechaba que Berlusconi tenía vínculos con la mafia. Fue investigado al respecto pero nunca fue llevado a juicio.

Su amigo y socio Marcello Dell’Utri, cofundador de su partido Forza Italia, fue condenado a prisión en los años 2010 por actuar como intermediario entre

Berlusconi y Cosa Nostra, la mafia siciliana, en los años 70.

Según el Tribunal Supremo, Dell’Utri se encargó de que Berlusconi contratara a un miembro de Cosa Nostra para gestionar los establos de su suntuosa villa de Arcore, cerca de Milán. Según la corte, el multimillonario pagó “grandes sumas de dinero” a la mafia durante dos décadas para beneficiarse de su protección.

Otros frentes abiertos

En 2015, un tribunal condenó a Berlusconi por pagar un soborno de 3 millones de euros a un senador para que abandonara la frágil coalición de centro-izquierda que dirigió Italia de 2006 a 2008, lo que contribuyó a la caída del gobierno. La sentencia aún estaba en proceso de apelación cuando prescribió.

En 2007, comenzó el juicio contra Berlusconi por el caso Mills, en el que se investigó el supuesto pago de 580.000 dólares por parte de Berlusconi a su abogado, David Mills, a cambio de su testimonio favorable en dos juicios en los que resultó absuelto el primer ministro italiano. La Fiscalía de Milán declaró luego prescrito el caso Mills.

En 2012, la jueza de la audiencia preliminar de Milán Maria Grazia Domanico también lo envió a a juicio por violación del secreto de sumario en el caso Unipol, en el que se investigó la supuesta violación del secreto profesional en relación a la publicación de una escucha telefónica de procedencia ilícita en el diario “Il Giornale”, propiedad de Paolo Berlusconi, hermano de Silvio.

Según los medios italianos este miércoles Silvio Berlusconi dio positivo para covid-19.

La polémica por la invasión a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania en 2022 fue otro bochorno para Berlusconi, que durante mucho tiempo había presumido de su amistad con el presidente ruso Vladimir Putin y le había recibido como invitado en su lujosa villa de la Costa Esmeralda de Cerdeña.

Y, sin embargo, Berlusconi mantuvo su apoyo a Putin incluso cuando el líder ruso se convirtió en un paria internacional. “Para mí, Silvio era una persona muy querida y un verdadero amigo”, dijo Putin en un telegrama.

Berlusconi saltó a los titulares en febrero de 2023, cuando salió a la luz una grabación de audio en la que elogiaba al líder ruso, decía que había reavivado su amistad mediante regalos y cartas, y culpaba al presidente ucraniano, Volodimir Zelenskiy, de la invasión rusa.

Más tarde emitió un comunicado en el que afirmaba que Italia se ponía claramente del lado de la alianza militar de la Otán y de la Unión Europea al oponerse a la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin.

En la escena internacional, Berlusconi era famoso por sus meteduras de pata. En una ocasión, describió a Obama como “joven, guapo y bronceado”.

En otra, le dijo a un legislador alemán que haría un gran papel de carcelero nazi en una película. En una cumbre del Grupo de los 20 en 2009, sorprendió a la reina Isabel de Gran Bretaña cuando gritó a Obama tras la tradicional “foto de familia”.

