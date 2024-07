With parade, market, show and rose ribbon

Zum 48. Mal heißt Steinfurth an diesem Wochenende die Besucher zum Rosenfest willkommen. Der Stadtteil von Bad Nauheim nennt sich selbst das Rosendorf – ein Schild an der A5 kündet ebenfalls davon. Das Dorf erwartet Abertausende Gäste nicht nur aus Hessen. Als Schirmherren haben die Veranstalter dieses Mal Markus Zeiler, den Gartendirektor der im Bodensee gelegenen Insel Mainau, gewonnen. Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) schwärmt, Zeiler verleihe dem Fest einen besonderen Glanz. Steinfurth legt sich richtig ins Zeug. Es gibt eine Schau mit einigen Hundert Rosensorten, ein Rosenband verbindet Festplatz, Rosensaal, Rosenmuseum und Rosenkirche miteinander, ein Markt im Ortskern bietet Mitmachaktionen, Verkaufsstände, Musik und Kulinarik. Dazu gibt es ein Weindorf an der Wetter und auf dem Festplatz ein Unterhaltungsprogramm für alle Besucher. Jeder Festtag klingt im Rosenzelt mit einem Konzert aus. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das gilt aber nicht am Sonntag für die Angebote im Rahmen des Rosenbands und auf dem Festplatz. Denn am Sonntag rollt der Rosenkorso als Höhepunkt der Festtage durch das Dorf, das zu diesem Zweck abgesperrt ist. Ein Festticket, das auch zum Eintritt zu Rosenschau und Rosenmuseum an allen Festtagen sowie dem Rosenkorso am Sonntag, berechtigt, kostet zwölf Euro pro Person. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Rosenzelt ist frei. Nur wer ein Festticket besitzt, darf am Sonntag den Korso sehen. Wer nur das Rosenmuseum und die Rosenausstellung besuchen will, kann dies am Samstag mit einem Zehn-Euro-Kombiticket tun.