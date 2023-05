ESPN4

7 AM Cycling, La Vuelta a España women, stage 6.



CLARO SPORTS

8 PM Mexico Soccer, Pachuca vs. Saints.

SNAIL TELEVISION

7 AM Giro d’Italia, first stage.

STAR+

8 AM Serie A, Milan vs. lazio.

8:30 a.m. Bundesliga, Hoffenheim vs. eintracht frankfurt

9 AM Premier League, Bournemouth vs. Chelsea.

10 AM Ligue 1, Nice vs. Rennes.

11:20 a.m. Bundesliga, Werder Bremen vs. Bayern Munich.

11:30 a.m. Eredivisie, Sparta Rotterdam vs. PSV.

ESPN

9 AM Premier League, Manchester City vs. leeds.

11:30 a.m. Liverpool vs. Brentford.

10:30 PM, Boxing, Canelo Alvarez vs. John Ryder

ESPN2

9 AM Premier League, Tottenham vs. Crystal Palace.

3 PM Formula 1, Miami GP qualifying.

7:30 PM NBA, LA Lakers vs. Golden State Warriors.

ESPN3

11 AM Serie A, Rome vs. Inter.

2:30 PM NBA, Miami Heat vs. NY Knicks.

ESPN4

11:30 AM Masters 1,000 of Madrid, women’s final

DIRECTV SPORTS (610-619)

​3 PM Copa del Rey, Real Madrid vs. Osasuna.

WIN SPORTS+

4:05 PM Colombian soccer, Atlético Bucaramanga vs. Union Magdalena.

6:15 PM Sports Tolima vs. Oil Alliance.

8:25 PM Once Caldas vs. Junior from Barranquilla.

SPORTS

