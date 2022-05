TV SNAIL

6:30 AM Giro d’Italia, stage 8.

ESPN4

7:30 AM Rome Masters 1,000, men’s semifinal.

ESPN

8:30 a.m. Bundesliga, Wolfsburg vs. Bayern Munich.

10:30 AM FA Cup Final, Chelsea vs. Liverpool.

3 PM Argentine League Cup, Boca Juniors vs. Racing.

ESPN3

10 AM Rome Masters 1,000, women’s semifinal.

ESPN2

8:30 a.m. Bundesliga, Mainz vs. EintrachtFrankfurt.

2 PM IndyCar Series, GMR Grand Prix of Indianapolis.

STAR+

1:45 p.m. Series A, Rome vs. Venice.

ESPN3

5 PM Brasileirão, Porto Alegre International vs. Corinthians.

STAR+

8 AM Series A, Empoli vs. Salernitana.

2 PM Ligue 1, Montpellier vs. PSG.

7:10 p.m. MLS, Inter Miami vs. D.C.United.

WIN SPORTS

6PM Equity vs. National Athletic.

WIN SPORTS+

6 PM Millionaires vs. Petroleum Alliance.

RED+

6 PM Eleven Caldas vs. Santa Fe.

CLEAR INFO

6 p.m. Junior vs. Jaguars.

CLEAR SPORTS 2

6 PM Sports Tolima vs. Envigado F.C.

CLEAR MUSIC TV

6 PM Deportivo Pereira vs. Atl. Bucaramanga.

SURE MUSIC I LIKE

6 p.m. Medellin vs. Sports grass.

CLEAR SPORTS 3

6 PM Golden Eagles vs. Cortulua.

