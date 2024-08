Mützenich und andere hatten die am Rande des NATO-Gipfels von Scholz vereinbarte Stationierung als hohes Sicherheitsrisiko bewertet und zu Verhandlungen mit Moskau aufgefordert. Ein Arbeitskreis „Frieden 2.0“ mit dem früheren Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans hatte die Befürchtung geweckt, es gehe bei der Stationierung um „nicht weniger als um die Frage, ob unser dicht besiedeltes Land zum Ziel eines atomaren Erstschlags werden könnte“. Dieser Darstellung traten der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und die Parteiführung nun klar entgegen.

„Reaktion auf den eklatanten Völkerrechtsbruch Russlands“

In dem Beschluss von Montag heißt es: „Als SPD übernehmen wir Verantwortung dafür, dass kein Kind, das heute in Deutschland geboren wird, wieder Krieg erleben muss. Die Vereinbarung der SPD-geführten Bundesregierung mit der US-Administration, von 2026 an US-amerikanische Raketen mit größerer Reichweite in Deutschland zu stationieren, ist dafür ein wichtiger Baustein.“ Der Schritt sei „Reaktion auf den eklatanten Völkerrechtsbruch Russlands in der Ukraine“ und trage massiver russischer Aufrüstung Rechnung.

Externer Inhalt von Opinary Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren

The request to now negotiate with Moscow, as Mützenich had demanded, was also rejected. Putin’s Russia had “blatantly” violated existing disarmament treaties with its missile deployment. Regarding negotiations, it was said that the SPD would campaign for “credible arms control and disarmament initiatives”, and that “this requires offers of dialogue at the right time”.

Unlike Mützenich, the presidium does not believe that this time has come. According to the SPD leadership, the prerequisite for this is “the prospect of a sustainable European peace order and a just peace in Ukraine. However, Russia is currently showing no willingness to play a constructive role here.”