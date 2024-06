The Formula 1 Spanish Grand Prix it was first held in 1951 as an official world championship race, occupying a permanent place in the calendar since 1986.

Since 1991 it has been raced on the Catalonia circuit in Montmeló near Barcelona and is organized by the RACC (Real Automovil Club de Cataluña). The first Spanish Grand Prix was held on the city circuit of Pedralbes in Barcelona in 1951, and the second edition was held in Pedralbes again, in 1954. From 1968 onwards the circuits of Jarama, near Madrid, and Montjuich, the latter also located in a Barcelona park. Subsequently, from 1986 to 1990, before returning to the Catalan city with the new Montmeló circuit, the car race was organized in Jerez de la Frontera, in Andalusia.

Pre-F1 Roll of Honor

1913 – Guadarrama: Carlos de Salamanca (Rolls-Royce)

1923 – Sitges-Terramar: Albert Star (Sunbeam)

1926 – Lasarte: Bartolomeo Constantines (Bugatti)

1927 – Lasarte: Robert Benoist (Delage)

1928 – Lasarte: Louis Chiron (Bugatti)

1929 – Lasarte: Louis Chiron (Bugatti)

1930 – Lasarte: Achilles Varzi (Maserati)

1933 – Lasarte: Louis Chiron (Alfa Romeo)

1934 – Lasarte: Luigi Beans (Mercedes-Benz)

1935 – Lasarte: Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz)

Spanish GP Roll of Honor

1951 – Pedralbes: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)

1954 – Pedralbes: Mike Hawthorn (Ferrari)

1967 – Jarama: Jim Clark (Lotus)

1968 – Jarama: Graham Hill (Lotus)

1969 – Montjuich: Jackie Stewart (Matra)

1970 – Jarama: Jackie Stewart (Tyrrell)

1971 – Montjuich: Jackie Stewart (Tyrrell)

1972 – Jarama: Emerson Fittipaldi (Lotus)

1973 – Montjuich: Emerson Fittipaldi (Lotus)

1974 – Jarama: Niki Lauda (Ferrari)

1975 – Montjuich: Jochen Max (McLaren)

1976 – Jarama: James Hunt (McLaren)

1977 – Jarama: Mario Andretti (Lotus)

1978 – Jarama: Mario Andretti (Lotus)

1979 – Jarama: Patrick Depailler (Ligier)

1980 – Jarama: Alan Jones (Williams)

1981 – Jarama: Gilles Villeneuve (Ferrari)

1986 – Jerez de la Frontera: Ayrton Seine (Lotus)

1987 – Jerez de la Frontera: Nigel Mansell (Williams)

1988 – Jerez de la Frontera: Alain Prost (McLaren)

1989 – Jerez de la Frontera: Ayrton Seine (McLaren)

1990 – Jerez de la Frontera: Alain Prost (Ferrari)

1991 – Barcelona: Nigel Mansell (Williams)

1992 – Catalonia: Nigel Mansell (Williams)

1993 – Barcelona: Alain Prost (Williams)

1994 – Barcelona: Damon Hill (Williams)

1995 – Barcelona: Michael Schumacher (Benetton)

1996 – Barcelona: Michael Schumacher (Ferrari)

1997 – Barcelona: Jacques Villeneuve (Williams)

1998 – Barcelona:, Mika Häkkinen (McLaren)

1999 – Barcelona: Mika Häkkinen (McLaren)

2000 – Barcelona: Mika Häkkinen (McLaren)

2001 – Barcelona: Michael Schumacher (Ferrari)

2002 – Barcelona: Michael Schumacher (Ferrari)

2003 – Barcelona: Michael Schumacher (Ferrari)

2004 – Barcelona: Michael Schumacher (Ferrari)

2005 – Barcelona: Kimi Räikkönen (McLaren)

2006 – Barcelona: Fernando Alonso (Renault)

2007 – Barcelona: Felipe Mass (Ferrari)

2008 – Barcelona: Kimi Räikkönen (Ferrari)

2009 – Barcelona: Jenson Button (Brawn)

2010 – Barcelona: Mark Webber (Red Bull)

2011 – Barcelona: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 – Barcelona: Pastor Maldonado (Williams)

2013 – Barcelona: Fernando Alonso (Ferrari)

2014 – Barcelona: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 – Barcelona: Nico Rosberg (Mercedes)

2016 – Barcelona: Max Verstappen (Red Bull)

2017 – Barcelona: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Barcelona: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Barcelona: Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Barcelona: Lewis Hamilton (Mercedes)

2021 – Barcelona: Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 – Barcelona: Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Barcelona: Max Verstappen (Red Bull)

2024 – Barcelona: Max Verstappen (Red Bull)