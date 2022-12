The tolls on highways in São Paulo were readjusted as of this Friday (Dec.16, 2022). Rates were up to 12% more expensive. The decision by Artesp (Transport Agency of the State of São Paulo) was published on Wednesday (14.Dec) in the State Official Gazette🇧🇷

The roads managed by Tebe, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias and Colinas concessionaires increased by 10.72%. The rate is based on the evolution of the IGP-M (General Price Index – Market) between June 2021 and May 2022.

The highways commanded by the companies Autoban, Rota das Bandeiras, ViaOeste, Cart, ViaRondon, SPVias, Rodovias do Tietê, Ecovias, Ecopistas, Rodoanel Oeste and Rodoanel South and East sections had an increase of 11.73%. Readjustment considers the evolution of the IPCA (National Consumer Price Index) from June 2021 to May 2022.

The readjustment was scheduled for June this year, but was postponed by the governor Rodrigo García (PSDB). The postponement was due to the “the sensitive economic situation at the time, with high inflation and wildly high prices, especially for fuel, which had a cascading effect on consumers’ pockets”according to Artesp.

The values ​​are as follows:

Anchieta-Imigrantes System (Ecovias)

Santos (KM 250 Rod. Cônego Domenico Rangoni): from R$14.20 to R$15.80;

São Vicente (KM 280 Rod. Padre Manoel da Nóbrega): from R$8.20 to R$9.20;

Diadema (blockade at km 16 of Imigrantes): from R$2.20 to R$2.40;

Eldorado (blockade at km 20 of Imigrantes): from R$4.20 to R$4.80;

Batistini (blockade at km 24 on Imigrantes): from R$6.80 to R$7.60;

Riacho Grande/Piratininga (KM 31 Anchieta/KM 32 Imigrantes): from R$30.20 to R$33.80.

Presidente Castello Branco Highway

Osasco: KM 018 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) – R$5.40 (previous price: R$4.90);

Barueri: KM 020 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) – R$5.40 (previous price: R$4.90);

Itapevi: KM 033 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) – R$10.80 (previous price: R$9.80);

Itu: KM 074 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) – R$14.60 (previous price: R$13.00);

Boituva: KM 110 + 800: Rodovia Pres. Castello Branco (Colinas) – R$12.00 (previous price: R$10.80);

Boituva: KM 111 + 300: Rodovia Pres. Castello Branco (Colinas) – R$12.00 (previous price: R$10.80);

Block: KM 158 + 300: Rodovia Pres. Castello Branco (SPVias) – BRL 16.80 (previous amount: BRL 15.00);

Itatinga: KM 208 + 400: Rodovia Pres. Castello Branco (SPVias) – BRL 16.80 (previous amount: BRL 15.00);

Iaras: KM 278 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (SPVias) – BRL 11.30 (previous amount: BRL 10.10).

Anhanguera-Bandeirantes System

Turkeys: KM 026 + 495: Via Anhanguera SP-330 (Autoban) – R$11.80 (previous price: R$10.60);

Valinhos: KM 082 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) – R$11.70 (previous price: R$10.50);

Valinhos: KM 081 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) – R$11.70 (previous price: R$10.50);

Nova Odessa: KM 118 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) – R$10.40 (previous price: R$9.30);

Limieira: KM 152 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) – R$7.80 (previous amount: R$7);

Leme: KM 181 + 760: Via Anhangera SP-330 (Intervias) – R$9.70 (previous price: R$8.70);

Pirassununga: KM 215 + 000: Via Anhangera SP-330 (Intervias) – R$9.70 (previous price: R$8.70);

Caieiras: KM 036 + 200: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) – R$11.80 (previous price: R$10.60);

Campo Limpo: KM 039 + 047: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) – R$11.80 (previous amount: R$10.60);

Itupeva: KM 077 + 430: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) – R$11.70 (previous price: R$10.50);

Sumaré: KM 115 + 520: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) – R$10.40 (previous price: R$9.30);

Limeira: KM 159 + 550: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) – R$7.80 (previous amount: R$7).

Castello Branco-Raposo Tavares system

São Roque: KM 046 + 500: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (ViaOeste) – R$11.60 (previous price: R$10.40);

Aluminum: KM 079 + 000: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (ViaOeste) – R$11.60 (previous amount: R$10.40);

Araçoiaba da Serra: KM 111 + 400: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (ViaOeste) – R$4.90 (previous price: R$4.40);

Alambari: KM 135 + 300: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (SPVias) – R$10.40 (previous price: R$9.30);

Palmital: KM 413 + 490: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) – R$10.80 (previous price: R$9.60);

Assis: KM 453 + 590: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) – R$11.20 (previous price: R$10);

Ranch: KM 512 + 300: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) – R$9.10 (previous price: R$8.20);

Regente Feijó: KM 541 + 540: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) – R$9.20 (previous price: R$8.20);

Presidente Bernardes: KM 590 + 750: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) – R$12.10 (previous price: R$10.80);

Caiuá: KM 639 + 000: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) – R$9.00 (previous price: R$8.10).

With information from Brazil Agency🇧🇷