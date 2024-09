Mehr als zwei Millionen Menschen waren nach Angaben der Website Poweroutage.us in Florida, Georgia, South Carolina und North Carolina zwischenzeitlich ohne Strom. Auch noch weit im Landesinneren standen Straßen und Häuser unter Wasser.

Das Ausmaß der Schäden war in der Nacht zunächst nicht absehbar. „Wir befürchten das Schlimmste, wenn die Sonne aufgeht“, zitierte CNN aus einer Mitteilung des Sheriff-Büros im Bezirk Suwannee County in Florida. „Wir werden Gebete brauchen, Leute“, hieß es weiter. Der Sender berichtete außerdem über „beispiellose Überschwemmungen“ an der Küste von Clearwater, rund 30 Autominuten von Tampa entfernt.

Sofortige Evakuierung nach Dammbruch angeordnet

Aufgrund des „katastrophalen Versagens“ eines Staudamms nach dem tropischen Sturm wurde für die gesamte Innenstadt von Newport, Tennessee, eine sofortige Evakuierung angeordnet. Das gab der Bürgermeister von Cocke County, Rob Mathis, über den X-Account der Katastrophenschutzbehörde Tennessee bekannt. Auf seinem eigenen Facebook-Account erklärt er die Stadt sei „offiziell im Ausnahmezustand“.

Meteorologists quoted in the New York Times spoke of a “nightmare scenario” for low-lying towns in western Florida. US media reported high waves hitting bridges, flooded streets and submerged buildings, and fallen trees.

“Helene’s” destructive course

“Helene” made landfall in the Big Bend region of northern Florida late on Thursday evening (local time) as an “extremely dangerous hurricane” with wind speeds of up to 225 kilometers per hour. US media reported that it was the strongest hurricane that had ever raged there. The authority subsequently downgraded the hurricane to a tropical storm – with sustained wind speeds of up to 110 kilometers per hour. A further weakening was expected. The US government of President Joe Biden had declared a state of emergency in several states.

In the past few days, “Helene” has already caused numerous floods and power outages in Cuba. Severe flooding cut off several towns on the Caribbean island from the outside world.

Dark memories of Hurricane Ian

“Helene” is likely to bring back dark memories for many people in Florida. Two years ago, Hurricane “Ian” caused enormous damage there, killing more than 100 people. At that time, the center of the storm moved over densely populated areas in the southwest of the state and swept over coastal cities with wind speeds of around 240 kilometers per hour.