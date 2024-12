It has been a very complicated year for renewable energy companies on the stock market. The two large Spanish listed companies, included in the Ibex 35suffer sharp declines with which they have lost a good part of their stock market value. Solaria is now worth less than half what it was in January and Acciona Energía has collapsed by 29%. Its presence in the main index of the Spanish stock market would be in danger given its current size if it were not for the fact that, at the moment, They are managing to maintain more than enough liquidity. And this last point is what the members of the committee who assess whether a company should enter or leave the Ibex 35 pay most attention to.





Este comité se reunirá el próximo 12 de diciembre en su última cita trimestral en la que no se espera ningún cambio. No hay compañías fuera del Ibex con la negociación suficiente para optar a un sitio en el índice y tampoco existen motivos de peso para expulsar a ningún valor. Los que estarían en la zona de peligro, por su menor negociación, son Logista y ArcelorMittal, mientras que Solaria y Acciona Energía tratan de mantener sus puestos precisamente con su mayor contratación frente a otras firmas pese a que ninguna cumple ahora mismo con el criterio de capitalización mínima.

Solaria tocó hace unas semanas mínimos del año y niveles no vistos desde abril de 2020, llegando a poner en riesgo los 1.000 millones de euros de capitalización. Es la empresa más pequeña del Ibex por su valor bursátil, y esta capitalización media en los últimos seis meses (ajustada a la parte que cotiza libremente en bolsa) representa un 0,24% del valor conjunto de Ibex en ese periodo que se analiza, por debajo del listón del 0,30% que impone la normativa. En estas reglas se recoge que esta sería una razón para excluir a una compañía, aunque lo cierto es que en ningún caso obliga al comité a hacerlo. Ya ha sucedido en otras ocasiones, como con Meliá, que durante mucho tiempo no cumplía este criterio y no fue hasta que se deterioró su liquidez cuando se decidió expulsarla. Solaria resiste como uno de los 28 valores más negociados en el último semestre.

En el caso de Acciona Energía hay otro componente a tener en cuenta. Además de la caída que la ha llevado a lo precios más bajos desde su salida a bolsa, el capital que circula libremente en bolsa es cada vez menor. Acciona ha elevado su posición en la firma de renovables alcanzando ya una participación del 88,33% si incluyen los productos derivados que posee (un último paquete aún no estaría publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Se ha convertido así en la empresa del Ibex con menos capital flotante. A efectos del cálculo de la capitalización ajustada, no obstante, BME seguirá teniendo en cuenta un coeficiente del 20% según sus normas ya que el free float sigue por encima del 10%. En cualquier caso, el valor bursátil de Acciona Energía incumple esa regla del 0,30%.

Su fortaleza está también en la liquidez, ya que se sitúa en el puesto número 23 del ranking, a pesar de que cada vez haya menos acciones intercambiándose. Sus títulos han movido 9,2 millones de euros de media al día en los últimos seis meses, más del doble que la firma menos negociada del Ibex (ver gráfico), por lo que mucho tendría que deteriorarse esta negociación para estar en peligro. Algunos analistas, además, confían en que pueda recuperarse en el parqué. “Su situación financiera es comprometida en el corto plazo… aunque la rotación de activos mitiga las dudas”, opinan en Banco Sabadell, donde creen que “los catalizadores principales serían: una continuidad en venta de activos que fortalezcan el balance, unido a la confirmación del entorno de precios/tipos bajos y recuperación de la producción. Mientras, los riesgos serían esos mismos catalizadores con signo contrario, así como un freno en la rotación de activos que comprometa el grado de inversión”.

En cuanto a posibles candidatas a entrar, después de la entrada de Puig en junio, Vidrala es la única con opciones a futuro. No será en esta reunión, ya que su liquidez ha bajado un poco en las últimas semanas, alejándose de la posibilidad de entrar.