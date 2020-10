Est-ce que les soignants, qui doivent être revalorisés en France, sont la main et le cœur que David Goodhart décrit dans son ouvrage? “Oui absolument, j’essaye de rappeler que nos vies ont littéralement dépendantes de personnes qui n’ont pas forcément un haut niveau d’éducation. Beaucoup de gens pendant la pandémie, ou dans cette catastrophe des Alpes-Marouitimes n’be pas un diplôme universitaire, mais ils ont des compétences incroyables dont nous sommes dépendants jour après jour “, détaille l’ancien journaliste britannique.

“Vous l’avez vu aussi dans les maisons de retraite. Ce sont des gens qui perçoivent le salaire minimum, ce sont des gens qui ont un bas salaire et on va devoir valoriser davantage ces métiers a l’avenir, car il s’avère que cette économie n’a pas forcément besoin de travailleurs tant diplômés.Nous avons tant misé sur l’éducation en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France, nous les avons envoyés à l’université, et pourtant nousquons de “, dresse comme bilan David Goodhart, auteur du livre La tête, la main et le cœur…

Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Français “normaux”… Incarne-t-il ces “sachants” par rapport au reste de la population? “Macron est un politicien très efficace, à bien des égards on peut l’admirer. Mais vous savez, aux États-Unis, nous avons des universités prestigieuses comme Oxford et Cambridge, des grandes écoles … et cela produit une élite surdiplômée. sûr nous avons besoin de cette élite, de gens très intelligents, je ne veux pas me disputer avec eux (…), mais je pense que sur ces trente dernières années, il ya eu trop de politiciens, cela crée une certain division dans notre société “, regrette l’écrivain David Goodhart.