Skiing Krista Pärmäkoski fought for an overwhelming victory in the 10 kilometers of the Finnish Championships

Iivo Niskanen dominated the men’s 15-kilometer competition.

Finland women’s number one skier Krista Pärmäkoski was also the best in Finnish cross-country skiing at 10 kilometers (p) in Ristijärvi. Pärmäkoski of Ikaalinen athletes won second place Johanna Matintalon In 24 seconds.

Bronze went Anne Kyllönen, who lost to Pärmäkoski for a minute. Laura Mononen was fourth and Jasmi Joensuu fifth.

Pärmäkoski said in an interview with Yle after the competition that he has been “really tired” since the World Cup. What was special about Pärmäkoski skiing on Friday was that he used skiathlon monos.

“There were a lot of step turns on the route,” Pärmäkoski explained to Yle.

On Friday, Pärmäkoski participated in the Finnish Championships for the first time this season.

Also the men’s 15km (p) had the expected medalists.

Iivo Niskanen took the championship by 35 seconds Cross mat to Hakola. Perttu Hyvärinen grabbed the bronze.

Finnish championships and Finnish Cup 5/6 competition weekend:

Women & # 39; s 10 km (p): 1) Krista Pärmäkoski IkaalUr 28.39.1, 2) Johanna Matintalo PöytUr behind 24.2 seconds, 3) Anne Kyllönen KainHS –59.9, 4) Laura Mononen HämeenlHS –1.16.7, 5) Jasmi Joensuu VantHS –1.26.0, 6) Anni Kainulainen HämeenlHS –1.59.3, 7) Johanna Ukkola SiilinjHS –2.09.4, 8) Vilma Nissinen Vuokatti ST –2.13.4, 9) Sanni Alatalo LempKi –2.37.4, 10 ) Marjaana Pitkänen VantHS –2.38.7,

11) Vilma Ryytty IisalmVi –2.40.7, 12) Rebecca Immonen NastolNa –2.41.7, 13) Katariina Lonka IkaalUr –2.42.7, 14) Tiia Olkkonen HaapajKi –2.45.8, 15) Jasmin Kähärä MikkHi –2.51.9, 16) Katri Lylynperä Vuokatti ST –2.59.8, 17) Anni Lindroos Pargas IF –3.05.9, 18) Hennariikka Rahkola VantHS –3.06.1, 19) Oona Kettunen LempKi –3.09.4, 20) Petra Torvinen LiperHS –3.12, 6.

Finnish Cup points situation: 1) Kyllönen 436, 2) Mononen 336, 3) Matintalo 315, 4) Joensuu 300, 5) Kerttu Niskanen VieremKo 280, 6) Lylynperä 198, 7) Riitta-Liisa Roponen Visa ST 180, 8) Nissinen 172 .