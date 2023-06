The most relevant personalities and entities of Italian football mourned on Monday the death, due to leukemia that he had suffered for two years, of Silvio

Berlusconione of the most influential people in the history of ‘calcio’.

Rivals, players with a Milanist past and leaders of Italian sports organizations expressed their regret for the loss of what is considered one of the most important figures in the recent history of transalpine football, in which he has won 28 titles with el Milan and a historic rise with the Monzahis second football project.

He made Milan one of the greats

​

But his great work will always be Milan, that team that he ruled for 31 years (1986-2017) and with which he raised eight ‘Scudetti’, five Champions Leagues, six Italian Super Cups, five European Super Cups, two Intercontinentals, a Club World Cup and an Italian Cup. “I owe him my entire coaching career.

After four years of coaching career, he called me to Milan. It surprised me, but it filled me with pride and we achieved extraordinary results,” he recalled. Fabio Capello.

“Silvio Berlusconi was a genius. He had a vision that was years ahead of him. In many ways he did incredible things, like in football and in the business world, although in others he was persecuted,” added the former Milan coach.

The Pol[itico italiano Silvio Bersluconi, durante campa;a presidencia en Nápoles. See also Roger Martínez drops out due to injury with América

También Paolo Maldini, leyenda del Milan y hasta hace poco director deportivo del club ‘rossonero’, le dedicó unas palabras en redes sociales.

“Nos deja un genio, visionario y soñador, pero sobre todo un amigo que cambió la historia de nuestra Italia. Gracias por todo Presidente, nos hiciste vivir a todos los milanistas un sueño que duró más de 30 años, nadie será como tú”, dijo Maldini. Otros grandes milanistas como Franco Baresi, Ruud Gullit, Filippo Inzaghi, Arrigo Sacchi o su fiel mano derecha, Adriano Galliani, quisieron rendirle su particular homenaje.

“Me siento más solo. Para mí era como un padre, un presidente único y entrañable para todos. Hizo realidad mis sueños”, confesó Baresi, vicepresidente de honor del Milan. Adriano Galliani se despidió a través de Facebook: “Angustiado, sin palabras, con inmenso dolor lloro a mi amigo, el maestro de todo, la persona que cambió mi vida durante más de 43 años. Descansa en paz querido Presidente. Con mucho, mucho amor”.

Exjugadores, conmovidos

“Descanse en paz, señor Berlusconi. Siempre agradecido por la oportunidad que me dio de jugar en su emblemático club” expresó Gullit en redes sociales. El neerlandés vistió la camiseta del Milan de 1987 a 1993 y otra vez en 1994, formando el conocido como Milan de holandeses junto a Marco Van Basten y Frank Rijkaard. “Me siento mal, a pesar de todo no me lo esperaba.

Era un amigo brillante al que le debo todo. Silvio Berlusconi era un hombre generoso e intentó cambiar este difícil país hecho de individualistas. ¿Él también lo era? No, pensaba en conjunto y veía muy lejos: cuando me contrató le dije ‘o estás loco o eres un genio’.

A la vista de los resultados, usted me da la respuesta…”, manifestó Sacchi, primer entrenador de la era Berlusconi. También rivales como Gianluigi Buffon o Dino Zoff le dedicaron unas palabras: “Hoy decimos adiós a Silvio Berlusconi, un visionario, apasionado y romántico presidente del fútbol. Transformó el Milan en una potencia mundial, ganándose el corazón de millones de aficionados. Su legado en el mundo del fútbol será recordado para siempre”, expresó el legendario portero del Parma, ex del Juventus.



” Berlusconi fue un hombre importante. La historia que hizo es grande y lo tiene todo de su parte” dijo un Zoff que tuvo una polémica con Berlusconi cuando era entrenador de la selección italiana.

El por aquel entonces Primer Ministro italiano, le reprochó su decisión de no marcar a Zidane durante la Eurocopa del 2000.

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni.

El actual seleccionador ‘azzurro’, Roberto Mancini, ensalzó la figura de un Berlusconi “para el deporte era un hombre extraordinario, para la política también, así que hoy es un día muy triste”. Tanto el presidente de la Federación italiana de fútbol (FIGC), como el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI) dieron sus condolencias.

“Silvio Berlusconi cambió la historia del fútbol italiano. Su contribución en términos de pasión, innovación e inversión, siempre centrada en el deporte rey y el espectáculo, ha sido fundamental para nuestro movimiento en el ámbito internacional”, comentó el presidente del FIGC, Gabriele Gravina.

“El deporte le debe mucho y no es casualidad que hasta hace unos meses el Milan fuera el equipo con más títulos del mundo. Su palmarés es impresionante, gracias a su genio, su generosidad y su capacidad de organización. Es un pedazo de país que se va. En el deporte hemos perdido realmente a un gigante en todos los sentidos, me uno al dolor de todos los familiares”. dijo el presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Además, numerosos equipos de la Serie A como el Inter, el Fiorentina, el Nápoles, el Torino o el Udinese, entre otros muchos, emitieron un comunicado lamentando la muerte de Berlusconi. También la Serie A se sumó a las multitudinarias condolencias.

EFE