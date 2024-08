„Mein Ziel war es heute, mit Freude in den Wettkampf zu gehen“, sagte Ogunleye beim TV-Sender Sky. Sie sei „mehr als zufrieden“ mit der Weite, fügte die Leichtathletin von der MTG Mannheim hinzu. Lausanne-Siegerin Jackson war bei den Olympischen Spielen in Paris beim Gold-Coup von Ogunleye überraschend in der Qualifikation gescheitert. Alina Kenzel wurde als zweite deutsche Teilnehmerin in der Schweiz mit 17,95 Metern Achte.

Der Olympia-Sechste Julian Weber wurde im Speerwerfen mit 87,08 Metern hinter dem Sieger Anderson Peters aus Grenada (90,61 Meter) und dem Inder Neeraj Chopra (89,49 Meter) Dritter.

Sprinter Gina Lückenkemper, who won bronze in the relay in Paris, finished sixth in the 100 meters in 11.19 seconds. Her head was still “really squashed” after the Olympics, said the former European champion. “I’m basically just sleeping at home at the moment.” The race was won by Briton Dina Asher-Smith in 10.88 seconds.

High jumper Christina Honsel managed 1.92 meters and came in a good fourth place. Olympic champion and world record holder Yaroslav Mahutschich from Ukraine lived up to her role as favorite with a height of 1.99 meters.

Jessica-Bianca Wessolly took second place in the 200 metres in the absence of the world elite with a time of 22.83 seconds. The Hungarian Boglarka Takacs took the win in 22.76 seconds.