new Delhi: NCP President Sharad Pawar has also come in support of eight MPs suspended from Rajya Sabha. Now he has announced to fast today in support of these MPs. Sharad Pawar told journalists that today they will not eat anything in the spirit of solidarity with the protesting members.

NCP President Sharad Pawar said, “I will also take part in their (eight suspended Rajya Sabha MPs) agitation. I will fast for one day in support.”

आठ सांसदों ने संसद भवन में अपना धरना खत्म कर दिया

वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मौजूदा मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद निलंबित आठ सांसदों ने संसद भवन परिसर में अपना धरना खत्म कर दिया.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, “सभी विपक्षी दलों ने शेष सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है. उन्होंने धरने पर बैठे सभी लोगों से इसे खत्म करने और बाकी सत्र का बहिष्कार करने में शामिल होने की अपील की थी. इस तरह हमने यह धरना समाप्त किया है.”

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी उपवास पर

बता दें कि अपने साथ हुए व्यवहार से दुखी राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी उपवास पर हैं. उन्होंने चौबीस घंटे का उपवास रखा है. उप सभापति ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के खत लिखा और कहा कि शायद उनके इस उपवास से सदन में इस तरह के आचरण करने वाले माननीय सदस्यों के अंदर आत्मशुद्धि का भाव जगे.

हरिवंश ने कहा कि कल 23 सितंबर राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मतिथि है जो इस सदन के दो बार सदस्य रहे. उन्होंने कहा, “आज 22 सितंबर से कल 23 सितंबर की सुबह तक 24 घंटे का उपवास पर रहूंगा. काम काज की गति न रूके इसलिए उपवास के दौरान भी राज्यसभा के काम काज में नियमित और सामान्य रूप से भाग लूंगा.”