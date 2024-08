Mit wenigen Ausnahmen starrt Lettenmayer seit Beginn der „Tatort“-Reihe immer sonntags um 20.15 Uhr durch einen Schlitz in die deutschen Wohnzimmer, ein weißes Fadenkreuz umschließt seine linke Iris. Dann sind seine Beine im Bild zu sehen, die zur dramatischen Musik von Klaus Doldinger über glänzenden Asphalt davonrennen. Für seinen Auftritt bekam Lettenmayer damals einmalig 400 D-Mark – nicht wissend, dass die Aufnahmen Kult-Status erlangen und jahrzehntelang verwendet würden.

Den auch öffentlich gezeigten Ärger darüber habe er überwunden und sich ganz auf seine Leuchtenfirma konzentriert, schilderte seine Tochter nun. „Egal, was er gemacht hat, das waren immer 1000 Prozent, da gab es nichts Halbes – selbst wenn er nur Marmelade eingekocht hat.“ Auch am Tage seines Todes habe er noch wie üblich in der Firma gearbeitet, deren Geschäftsführung die 32-Jährige bereits übernommen hat – bislang allerdings immer noch mit ihrem aktiven Vater als Inhaber an der Seite.

Er schlug sich mehr schlecht als recht als Schauspieler durch

An seinem Todestag habe er sich aber unwohl gefühlt und sei gegen Mittag nach Hause gefahren, schilderte Julia Lettenmayer. Als er dort nicht mehr ans Telefon ging, sei sie hingefahren und habe ihn leblos in seinem Bett gefunden. „Er hat immer gut gelebt mit viel Rauchen und Rotwein hier und da, er hat einfach sein Leben genossen – und so hat er sich das immer gewünscht“, betonte sie.

Lettenmayer’s legendary legs in the “Tatort” opening credits ARD/SF DRS/ORF

As a young man, however, Lettenmayer had struggled to make a living as an actor. In 1970, the first “Tatort” was produced, and the Bavarian Broadcasting Corporation took care of the opening credits for the crime series planned for ARD. Lettenmayer’s eyes were filmed in the studio, and at Munich-Riem Airport he ran away from the camera – and the day’s job was done.

“There was no contract, nothing,” said Lettenmayer in an interview with the German Press Agency a few years ago. It wasn’t just him who got screwed, but also the company that produced the opening credits – no one would have thought that the series would be so successful and that the opening credits would remain unchanged for decades.

As a consolation, Lettenmayer himself was later allowed to appear in a “Tatort”. In 1989, he played a union official who embezzled the cash register in the Schimanski episode “Der Pott”. His guest appearance was quite short, and he ended up dead in a cart. And his acting career didn’t really take off, so the electrical engineer concentrated on his lighting company. “By chance, he got the contract to develop a picture light, and the patent for the light was an instant hit,” his daughter described. “And then it went on like that.”