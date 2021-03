THE CLASSIFICATIONS OF SECOND B, LIVE (updated minute 30)

Subgroup B, Group I

Promotion: Burgos, Cultural, Valladolid Promises.

Intermediate: Numancia, Marino, Langreo.

Relegation: Oviedo B, Lealtad, Sporting B, Covadonga

Subgroup B, Group III

Promotion: Ibiza, Villarreal B, Alcoyano.

Intermediate: Hercules, Levante B, La Nucía.

Relegation: Peña Deportiva, Atzeneta, Orihuela, Valencia B.

Subgroup A, Group IV

Ascent: Algeciras, San Fernando, Sanluqueño.

Intermediate: Tamaraceite, Linense, Cádiz B.

Downhill: Recreational, Marbella, Las Palmas B, Marino.

Subgroup B, Group IV

Promotion: UCAM, Linares, Sevilla Atlético.

Intermediate: Betis B, Córdoba, Recreativo Granada.

Downhill: Murcia, El Ejido, Yeclano, Lorca Deportiva.

Subgroup A, Group V

Promotion: Sanse, Castilla, DUX Inter.

Intermediate: Rayo Majadahonda, Baleares, Navalcarnero.

Relegation: Atlético B, Las Rozas, Poblense, Getafe B.

Subgroup B, Group V

Ascent: Badajoz, Extremadura, Talavera.

Middle: Villanovense, Don Benito, Melilla.

Relegation: Mérida, Villarrubia, Socuélllamos, Villarrobledo.