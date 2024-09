Denn in den vergangenen beiden Jahren hatte der Texaner beim Abschluss-Turnier der besten dreißig Profis der Saison seine Spitzenposition jeweils verspielt. Vor zwei Jahren hatte ihn der Nordire Rory McIlroy trotz seiner sechs Schläge Rückstand am letzten Tag noch von Rang eins auf zwei verdrängt. Im Vorjahr fand Scheffler an den vier Tagen überhaupt nicht zu seinem Spiel. Ihm gelang nur eine Runde unter Par und er fiel auf Rang sechs zurück.

Der FedExCup ging an den Norweger Viktor Hovland. Obwohl Scheffler in den vergangenen beiden Jahren von seinen Kollegen zum „Player of the Year“ gewählt worden war, ärgerten ihn diese beiden Einbrüche gewaltig. „Ich war in den letzten beiden Jahren der beste Spieler des Jahres und bin nicht mir dieser Trophäe nach Hause gegangen. Das hinterlässt am Ende des Jahres einen bitteren Beigeschmack, vor allem wenn ich in Führung liege. Du solltest das Turnier gewinnen, wenn ich vor den anderen starte. Das ist mein Gefühl“, sagte Scheffler.

„Das war die große Wende“

Am Donnerstag hatte Scheffler, wie seit 2019 üblich, bei der Tour Championship als Primus in der Saisonwertung mit einem Ergebnis von 10 unter Par und mit zwei Schlägen Vorsprung vor der Nummer zwei, diesmal vor Xander Schauffele, dem zweimaligen Major-Sieger des Jahres aus Kalifornien, und bis zu zehn Schlägen zu den Letzten, die sich für diesen letzten Höhepunkt qualifiziert hatten, das Turnier begonnen – ein Vorsprung, den er ständig ausbaute.

Am Schlusstag hatte Scheffler seinen Abstand zu seinem ärgsten Verfolger und Mitspieler Collin Morikawa kurz nach Beginn sogar auf sieben Schläge erhöht. Doch dann unterliefen Scheffler Fehlschläge, wie man sie beim Weltranglistenersten nur selten sieht: drei Bogeys, beim dritten sogar auf Grund des schlechtesten Schlags des ganzen Turniers, einem Bunkerschlag am achten Grün. Scheffler traf den Ball mit dem Hosel, der hohle Abschnitt, wo der Schaft in den Schlägerkopf eingesetzt wird. Durch dieses „Socket“ oder „Shank“ hatte der Kalifornier Morikawa, den Abstand zu Scheffler auf zwei Schläge verkürzt.

Externer Inhalt von Instagram Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren

“I was definitely frustrated,” said Scheffler, who corrects mistakes quickly like no other. On the next hole, a 216-meter par 3, Scheffler hit the ball with a four iron, five feet to the hole. He sank the ball for a birdie. “The ninth hole was the big turning point,” explained Scheffler, who also shone with birdies on the next two holes.

When he holed the only eagle of the day with a putt from just under five meters on the 14th hole, the race was decided. Scheffler won thanks to a final round of 67 strokes and a total of 30 under par, four strokes ahead of Morikawa (66 and 26 under par) and the American Sahith Theegala (64 and 24 under par).

The two pursuers, who were unable to win during the season, finished first and second in the official world rankings for this tournament, ahead of Scheffler, as the so-called “staggered start” based on placement in the FedExCup is not taken into account in the Official Golf World Ranking (OWGR). Morikawa, who started six strokes behind Scheffler, and Theegala, who started seven strokes behind Scheffler, were handsomely rewarded for their comeback: 12.5 and 7.5 million (11.3 and 6.77 million euros) from the bonus pool.