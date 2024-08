Auch über Abschiebungen äußerte sich der Kanzler: „Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, zurückgeführt und abgeschoben werden.“ Mit den gesetzlichen Regeln, die jüngst beschlossen wurden, seien „die Möglichkeiten massiv ausgeweitet“ worden, „solche Rückführungen auch durchzuführen“, sagte Scholz. Gegenüber dem Vorjahr gebe es eine Steigerung um 30 Prozent; wenn man 2021 als Vergleich betrachte, seien es zwei Drittel mehr. „Wir werden mit rechtlichen Regeln dazu beitragen, dass wir diese Zahl noch erhöhen können“, sagte Scholz.

Nachdem sich der Bundeskanzler am Wochenende nur auf anderen Terminen zu dem Anschlag geäußert hatte, war er am Montagmorgen auch zum Tatort gekommen. Am Solinger Rathaus hatte Scholz zuvor den Solinger Bürgermeister Tim Kurzbach (ebenfalls SPD) begrüßt, gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU), dessen Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sowie Innenminister Herbert Reul (CDU).

Scholz fordert schnelle und harte Strafe

An der Stadtkirche legten sie jeweils eine weiße Rose ab, danach bedankten sie sich bei den Rettungssanitätern, der Feuerwehr und anderen Helfern, die seit dem Messerangriff in der ganzen Stadt im Einsatz waren. „Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle“, sagte Scholz. „Wir empfinden zutiefst, was das für ein furchtbares Verbrechen ist.“ Er sei wütend und zornig über diese Tat. „Sie muss schnell und hart bestraft werden.“

Anschließend sprach Scholz auch mit Rettungskräften; das sei „tief bewegend gewesen“, äußerte er danach. „Mir ist ganz wichtig zu sagen: Es gibt eben auch die Guten“, so Scholz. An Retter und Zeugen des Anschlags vor Ort gewandt, sagte er: „Wir alle sind mit ihnen.“ Sie würden „viele Tage und Wochen zu kämpfen haben, das Erlebte zu verarbeiten“.

Ministerpräsident Wüst sagte nach der Begegnung: „Die Berichte der Ersthelfer gehen wirklich ans Herz.“ Nach dem „Warum?“ käme nun die Frage des „Was nun?“, so Wüst weiter. „Die Menschen haben zurecht die Erwartung, dass wir Antworten geben. Es müssen Taten folgen.“ Dabei gehe es auch um den Umgang mit Flucht und Migration. Menschen, die dauerhaft kein Recht hätten, hier zu sein, müssten das Land verlassen – oder noch besser, gar nicht erst herkommen. „Wenn es schief gelaufen ist, muss das auch klar benannt werden“; sagte Wüst. Zudem müsse diskutiert werden, ob die Behörden derzeit richtig ausgestattet sind. „Die freie Gesellschaft lässt sich nicht niederringen, aber sie muss auch wehrhaft sein“, sagte Wüst.

Kühnert: Warum hat Rückführung nicht geklappt?

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und die SPD-Ko-Vorsitzende Saskia Esken hatten zuvor Vorschläge des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz für eine Verschärfung der Asylpolitik zurückgewiesen. „Er hat viele Vorschläge gemacht, die gehen rechtlich nicht“, sagte Kühnert am Montag. Kühnert verwies dabei auf das individuelle Recht auf Asyl. Merz’ Pläne gingen nicht, „weil die Verfassung, unsere Grundordnung dem entgegensteht“. Kühnert äußerte im ARD-„Morgenmagazin“ weiter: „Die Antwort kann doch nicht sein, dass wir unter anderem Menschen, die selber vor Islamisten fliehen, (…) jetzt die Tür vor der Nase zuschlagen.“ Vielmehr müsse der Radikalisierung von jungen Männern entgegengearbeitet werden. „Wir müssen Hassprediger gerade auch im Netz in den Blick nehmen, wir müssen gucken, wie die Radikalisierung stattfindet“, sagte Kühnert.

Er versicherte, die Regierung arbeite beim Thema Abschiebung von Intensivstraftätern an Lösungen. Im Falle des Tatverdächtigen von Solingen hätte dieser wohl nach Bulgarien abgeschoben werden können, so der SPD-Politiker. Berichten zufolge war der 26 Jahre alte Syrer dort in die EU eingereist. Bulgarien sei „nach allem, was wir lesen, bereit“ gewesen, den Mann zurückzunehmen. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen müsse nun „auf den Tisch legen“, warum die Rückführung nicht geklappt habe.

Externer Inhalt von Youtube Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren

Merz had called, among other things, for a halt to the admission of refugees from Syria and Afghanistan and for deportations to these countries. He had offered to hold talks with Chancellor Olaf Scholz (SPD) in order to draw joint conclusions from the attack. The parliamentary manager of the CDU/CSU parliamentary group, Thorsten Frei, announced on Monday that Scholz and Merz would meet to discuss the attack in Solingen and possible consequences. “The two will meet in the course of this week and discuss these issues,” he told the television station Phoenix.

BSW chairwoman calls for tougher course

North Rhine-Westphalia’s Interior Minister Herbert Reul (CDU) also spoke out on Monday in favor of stricter border controls at Germany’s external borders and for turning away refugees. “I don’t think there is any other way,” said Reul on Deutschlandfunk. The most important step will be to limit immigration. In his view, deportations to Afghanistan and Syria are the right thing to do.

According to Reul, there is a loss of political trust among the population in terms of refugee policy. This is also due to the fact that people have not wanted to acknowledge problems for far too long. Reul does not see himself as politically responsible for possible errors in the deportation process of the Solingen suspect.

Olaf Scholz (2nd from right) and Hendrik Wüst (2nd from left) on 26 August in Solingen EPA

AfD leader Alice Weidel called for a moratorium on migration policy. She wants a five-year immigration, admission and naturalization freeze, she wrote on Platform X. BSW chairwoman Amira Mohamed Ali also called for a tougher course in asylum policy. At the same time, she called for a review of asylum procedures on rbb24 Inforadio. “First of all, the procedures must be accelerated. That is a big problem. The processes absolutely have to be put to the test. And we also have to invest in ensuring that there are many more appropriate clerks on hand to be able to accelerate the procedures. We have to talk about giving people who are required to leave the country an incentive to leave, and that if necessary we have to take action.”

Voigt: No special rules for deportation of Syrians

The CDU’s top candidate for the state elections in Thuringia, Mario Voigt, called for repatriation centers for rejected asylum seekers who have to leave Germany. The centers are intended to prevent people from going into hiding before being deported. “We need a fundamental change in asylum policy,” Voigt told the Reuters news agency. “I called for it weeks ago: Following the ruling by the Münster Higher Administrative Court, there should no longer be any special regulations for the deportation of Syrians. This also applies to people from Afghanistan.”

At the Fronhof, in the middle of Solingen’s city center, the suspected assassin Issa al H. killed three people with a knife and injured another eight at the “Festival for Diversity” on Friday evening. The bloodstains at the crime scene have since been removed, and a candle flickers on the screen that is still there. The 26-year-old suspect from Syria turned himself in to the police on Saturday and has been in custody since Sunday evening. The Federal Prosecutor General is investigating on suspicion of terrorism. Issa Al H. is accused of belonging to the terrorist militia “Islamic State” (IS).