Für Freiburgs früheren Kapitän und Verbindungstrainer Schuster war es der erhoffte erfolgreiche Einstand als Nachfolger von Christian Streich in der Fußball-Bundesliga. Die Stuttgarter kassierten eine Woche nach dem knapp verlorenen Supercup gegen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen die zweite Pflichtspielniederlage der Saison.

Schuster hatte seinen Platz an der Seitenlinie kaum eingenommen, da stand es auch schon 1:0 für den VfB. Demirovic, im Sommer für über 20 Millionen Euro als Nachfolger des zu Borussia Dortmund gewechselten Torjägers Serhou Guirassy vom FC Augsburg geholt, traf nach einer Ecke mit einem sehenswerten Seitfallzieher.

Die Freiburger mussten den frühen Rückschlag erst mal verdauen und kamen nur schwer in die Partie. Die personell gebeutelte VfB-Abwehr, in der auch Mittelfeldspieler Angelo Stiller aushelfen musste, wurde zunächst kaum gefordert. Nach einer Trinkpause, die wegen der hohen Temperaturen nach der Hälfte der ersten Halbzeit abgehalten wurde, änderte sich das aber schlagartig.

Lifted, aimed, completed: Stuttgart’s Ermedin Demirovic scores a spectacular goal to make it 0-1. EPA

Kübler scored with a powerful and well-placed low shot to make it 1:1, starting a minute-long Freiburg attack. Vincenzo Grifo failed after a dribble (30′), Merlin Röhl was stopped by a strong save from Stuttgart goalkeeper Alexander Nübel (33′). The Swabians made more and more mistakes, and apart from a harmless shot from Deniz Undav (40′), they had nothing to offer offensively until half-time.

Nine minutes after the break, things got strange. After a fine move by Baden, the ball landed at Doan’s feet. The Japanese player slid past Stuttgart’s Frans Krätzig, who was on loan from FC Bayern Munich, and goalkeeper Nübel and poked the ball over the line: the game was turned around.