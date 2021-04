The referee of the Murcian Committee José María Sánchez Martínez will direct the Valencia-Barcelona match next Sunday, corresponding to matchday 34 of LaLiga Santander, in which the Andalusian Mario Melero López will referee Elche-Atlético de Madrid.

Sánchez Martínez will count for the Mestalla match with the Basque Ricardo De Burgos Bengoechea What VAR and Melero López with the Castilian-Leonese Jose Luis Gonzalez Gonzalez, according to the appointments announced this Thursday by the Technical Committee of Referees (CTA) of the Spanish Football Federation (RFEF) for the aforementioned day and the number 37 of LaLiga Smartbank.

Referees Liga Santander matchday 34

Referees Liga Smartbank matchday 37