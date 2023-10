A seat for two: the chief oncologist (formerly a columnist of the former IST) Paolo Pronzato he retired a few months ago after having also been director of the Oncology department for years. On September 1st, the director of Medical Oncology also left San Martino Alberto Sobrero (now the department is managed by Stefania Vecchio) and consequently the management must appoint a new department director. The director Marco Damonte Prioli has, for the moment, entrusted the task to the health director Gianni Orengo, but it is a temporary solution and the new director will be appointed in the coming months. Two candidates: Lucia Del Mastro, full professor of the University and director of Oncology, awarded several times for her research. The other name is the head of Hematology Emanuele Angelucci who directs one of the best European centers in the fight against leukemia. In recent years he has become a pillar of San Martino and has not made us regret his illustrious predecessors Andrea Bacigalupo (student of the professor Alberto Marmont) And Michele Angelo Carella.

In the meantime, the hospital must announce the competition to choose the new head of Oncology, but the most awaited appointment is that of the department director.

“Expert” doctors, all awarded by the Order

The Order of Doctors and Dentists of Genoa celebrated the doctors and dentists who have reached the milestone of 50, 60 and 70 years of graduation. An emotional moment both during the awards ceremony and during the group photograph (below).

Doctors awarded by the Order

Here are all the names of the winners:

70 years of graduation: Carla Giovanna Borrone, Carlo Camerini, Giovanni Mennella, Arsenio Negrini, Livio Panelli, Ettore Spagliardi

60 years: Anna Acciai, Giancarlo Andrioli, Giorgio Bandiani, Tullio Bandini, Orso Bugiani, Giovanni Carpano, Ermelinda Cecchi, Renzo Celesti, Maria Irene Crovari, Nicola Dagnino, Francesco Di Bella, Andrea Di Cara, Aldo Iester, Ferruccio Masnata, Franca Magda Matteini, Romano Millo, Elio Paganini, Franco Poggio, Augusta Priori, Marisa Robertelli, Maria Grazia Scala, Vittorio Seu, Aurelio Storace, Sergio Tanganelli, Liliana Vannucci

50 years of graduation: Giovanni Abbruzzese, Giovanni Adami, Mohamed Radwan Akkad Wattar, Nadia Maria Olga Allamandola Bendinelli, Marinella Ansaldo, Valentino Arcuri, Federico Astengo, Elena Autuori, Andreina Avalle, Franco Avola, Roberto Azioni, Andrea Bacigalupo, Carlo Baldi, Maria Carla Baletto, Luigi Baratto , Alessandro Barenghi, Enrico Benzi, Mauro Bersini, Enrica Bertoli, Bruno Boesmi, Giuseppina Francesca Boidi, Maria Grazia Bollini, Giuseppe Bondanza, Mauro Boyer, Paolo Bruzzi, Vittorio Calcagno, Angelo Camerieri, Corradino Campisi, Giulio Casabella, Maria Rosa Cherubino, Maria Ottavia Ciccone, Marco Comaschi, Francesco Corigliano, Andrea Corsi, Michela Cuneo, Luigi De Salvo, Paola Del Ponte, Angelo Enrico D’elia, Carlo Bartolomeo Federico Di Padova, Giacomo Drago, Oreste Durand, Aldo Falchetti, Fabio Faranda, Maria Irene Franceschi , Roberto Frisoni, Cecylia Maria Gajdzik, Claudio Gambini, Francesco Garbarino, Pierluigi Carlo Gatti, Attilio Gelain, Rosanna Gessaga, Attilio Giacosa, Carlo Giannattasio, Francesca Maria Gianni’, Claudio Gramegna, Paola Grosso, Angelo Guastini, Ettore Francesco Intra, Piero Iozzia , Massimo Leandri, Giorgio Leoncini, Marina Lequio, Alberto Lucatti, Anna Maria Machi’, Carlo Paolo Magliano, Arcangelo Maioli, Libera Malfanti, Anna Maria Marcello, Andrea Marchese, Cristina Mareni, Giovanni Margarino, Maria Vittoria Mari, Giovanni Marino, Giovanni Messori , Fiorenzo Miccoli, Giuliano Michelozzi, Arcangelo Nocera, Francesco Olivari, Marco Pasetti, Carlo Antonio Pasqualetti, Alessandro Pastorini, Roberto Peraldo Gianolino, Gian Stefano Pescio, Gianluigi Pescio, Carlo Pinasco, Giacomo Pongiglione, Irene Primi, Silvana Puppo, Paola Teresa Ramorino, Silvano Raso, Gaudenzio Ratto, Giuliano Reboa, Eugenio Renieri, Plinio Rossato, Teano Rossi, Guido Sacchi, Angelo Santi, Irene Santoro, Vincenzo Savarino, Stefania Silvano, Angelo Siragusa, Giovanni Solari, Paolo Solari, Enrico Tanganelli, Pier Luigi Venturini, Francesco Giuseppe Verrina, Camillo Vignolo, Barbara Wenda, Giacomo Zaccone