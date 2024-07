Schwerster Angriff auf Kiew seit Kriegsbeginn

Dabei wurde auch das mitten in der Stadt gelegene Kinderkrankenhaus „Ochmatdyt“ getroffen. Es ist die größte Einrichtung dieser Art in der Ukraine und behandelt auch Kinder aus Frontgebieten. Videos zeigten Ärzte, Krankenschwestern und Einwohner, wie sie in blutiger Kleidung versuchen, Menschen unter den Trümmern eingestürzter Nebengebäude zu bergen. Alle Fenster des zehn Stockwerke hohen Gebäudes wurden herausgerissen oder splitterten, Fassadenteile stürzten herab. Bilder aus dem Gebäudeinneren zeigen zum Teil völlig zerstörte Kranken- und Behandlungszimmer sowie blutverschmierte Böden, herabgefallene Deckeninstallationen und zerfetzte Krankenbetten. Bei einem weiteren Angriff wurde ein zweites Krankenhaus getroffen; dabei seien vier Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen aus Kiew berichten von zerstörten Häusern sowie gesplitterten Fenstern und Glastüren in der Umgebung der Einschläge.

The attacks were the heaviest on Kiev since the war began two years ago, said Kiev Mayor Vitali Klitschko. In Kiev alone, 17 people were killed and 41 injured. According to the authorities, ten people were killed and 31 injured in Kryvyi Rih. Three deaths were reported from Pokrovsk. According to the Ukrainian Air Force, Russia fired 38 missiles in several waves during the most recent attacks, including cruise and guided missiles as well as ballistic missiles. Ukrainian air defenses were able to intercept 30 of them.

At a meeting with Polish Prime Minister Donald Tusk in Warsaw on Monday, Zelensky asked for a minute’s silence for the victims of the attack before the two politicians began their press conference. He then announced that Russia’s attacks would not go unanswered. He would request a meeting of the UN Security Council and a strengthening of Ukraine’s air defenses at the NATO summit this week. It was “very important” that the world did not remain silent now, said Zelensky. Russia knew exactly where its missiles were aimed. “Russia must answer for all its crimes against people, against children, against humanity in general.” Anyone, including Putin, who ordered attacks on civilian objects would be punished, said the president.