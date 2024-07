The Belgian Grand Prix It is a Formula 1 car race that has been held since 1925. It has been included in the World Championship calendar since the first edition in 1950. In recent years, having returned to its home on the Spa-Francorchamps circuit, it is considered one of the most beautiful races remaining on the Championship calendar, together with the classics Monte Carlo, Silverstone and Monza.

Roll of Honour GP Belgium

1950 – Spa Francorchamps: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)

1951 – Spa Francorchamps: Nino Flour (Alfa Romeo)

1952 – Spa Francorchamps: Alberto Askari (Ferrari)

1953 – Spa Francorchamps: Alberto Askari (Ferrari)

1954 – Spa Francorchamps: Juan Manuel Fangio (Maserati)

1955 – Spa Francorchamps: Juan Manuel Fangio (Mercedes Benz)

1956 – Spa Francorchamps: Peter Collins (Ferrari)

1958 – Spa Francorchamps: Tony Brooks (Vanwall)

1960 – Spa Francorchamps: Jack Brabham (Cooper)

1961 – Spa Francorchamps: Phil Hill (Ferrari)

1962 – Spa Francorchamps: Jim Clark (Lotus)

1963 – Spa Francorchamps: Jim Clark (Lotus)

1964 – Spa Francorchamps: Jim Clark (Lotus)

1965 – Spa Francorchamps: Jim Clark (Lotus)

1966 – Spa Francorchamps: John Surtees (Ferrari)

1967 – Spa Francorchamps: Dan Gurney (Eagle)

1968 – Spa Francorchamps: Bruce McLaren (McLaren)

1970 – Spa Francorchamps: Pedro Rodriguez (BRM)

1972 – Levels: Emerson Fittipaldi (Lotus)

1973 – Zolder: Jackie Stewart (Tyrrell)

1974 – Levels: Emerson Fittipaldi (McLaren)

1975 – Zolder: Niki Praise (Ferrari)

1976 – Zolder: Niki Praise (Ferrari)

1977 – Zolder: Gunnar Nilsson (Lotus)

1978 – Zolder: Mario Andretti (Lotus)

1979 – Zolder: Jody Scheckter (Ferrari)

1980 – Zolder: Didier Pyrones (Ligier)

1981 – Zolder: Carlos Reutemann (Williams)

1982 – Zolder: John Watson (McLaren)

1983 – Spa Francorchamps: Alain Prost (Renault)

1984 – Zolder: Michele Alboretum (Ferrari)

1985 – Spa Francorchamps: Ayrton Seine (Lotus)

1986 – Spa Francorchamps: Nigel Mansell (Williams)

1987 – Spa Francorchamps: Alain Prost (McLaren)

1988 – Spa Francorchamps: Ayrton Seine (McLaren)

1989 – Spa Francorchamps: Ayrton Seine (McLaren)

1990 – Spa Francorchamps: Ayrton Seine (McLaren)

1991 – Spa Francorchamps: Ayrton Seine (McLaren)

1992 – Spa Francorchamps: Michael Schumacher (Benetton)

1993 – Spa Francorchamps: Damon Hill (Williams)

1994 – Spa Francorchamps: Damon Hill (Williams)

1995 – Spa Francorchamps: Michael Schumacher (Benetton)

1996 – Spa Francorchamps: Michael Schumacher (Ferrari)

1997 – Spa Francorchamps: Michael Schumacher (Ferrari)

1998 – Spa Francorchamps: Damon Hill (Jordan)

1999 – Spa Francorchamps: David Coulthard (McLaren)

2000 – Spa Francorchamps: Mika Hakkinen (McLaren)

2001 – Spa Francorchamps: Michael Schumacher (Ferrari)

2002 – Spa Francorchamps: Michael Schumacher (Ferrari)

2004 – Spa Francorchamps: Kimi Raikkonen (McLaren)

2005 – Spa Francorchamps: Kimi Raikkonen (McLaren)

2007 – Spa Francorchamps: Kimi Raikkonen (Ferrari)

2008 – Spa Francorchamps: Philip Mass (Ferrari)

2009 – Spa Francorchamps: Kimi Raikkonen (Ferrari)

2010 – Spa Francorchamps: Lewis Hamilton (McLaren)

2011 – Spa Francorchamps: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 – Spa Francorchamps: Jenson Button (McLaren)

2013 – Spa Francorchamps: Sebastian Vettel (Red Bull)

2014 – Spa Francorchamps: Daniel Richard (Red Bull)

2015 – Spa Francorchamps: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Spa Francorchamps: Nico Rosberg (Mercedes)

2017 – Spa Francorchamps: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Spa Francorchamps: Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 – Spa Francorchamps: Charles Leclerc (Ferrari)

2020 – Spa Francorchamps: Lewis Hamilton (Mercedes)

2021 – Spa Francorchamps: Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Spa Francorchamps: Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Spa Francorchamps: Max Verstappen (Red Bull)

2024 – Spa Francorchamps: George Russell (Mercedes)