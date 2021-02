Ha pasado poco más de un año desde que se hiciera visible la última gran catástrofe ecológica del Mar Menor, cuando murió gran parte de su ecosistema. Pero son décadas viendo cómo ha ido mutando de un ‘mar de cristal’, como solían llamarle, a una ‘sopa verde’, como lo conocemos hoy. No podemos quedarnos inertes viendo cómo se muere el Mar Menor, ya que cada aporte puede ser un paso más para revertir su estado crítico actual. Como dice una frase atribuida a Albert Einstein, «el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo».

Con ese objetivo en mente, Rodolfo Salassa, investigador post-doctoral Saavedra Fajardo de la Fundación Séneca en el grupo ‘Bio-Derecho Ambiental: Derecho, Ética y Ciencia’ de la Universidad de Murcia, plantea una propuesta tributaria para revertir la vulnerabilidad del Mar menor en tiempos de Covid-19. Asegura que «el sistema tributario regional puede ayudar a revertir el estado eutrófico del Mar Menor, que le da ese color verdoso y olor moribundo», y propone «medidas tributarias concretas para alcanzar ese objetivo, ya que esta situación acarrea serias consecuencias sanitarias, ambientales y económicas para la Región».

–¿Por qué una propuesta tributaria podría ser útil para revertir la vulnerabilidad del Mar Menor?

–Cuando hablo de ‘vulnerabilidad’ me refiero al daño ambiental que el Mar Menor ha padecido durante años a causa del actuar humano. Si bien hoy contamos con diversas normas regionales para proteger el Mar Menor, todavía no se han regulado medidas tributarias al respecto. Considerando que la tributación es una herramienta eficaz para modificar conductas humanas, no podemos prescindir de aquélla a la hora de enfrentar esta catástrofe ecológica. Hace tiempo que se demostró que la eutrofización del Mar Menor se debe en gran medida a los minerales contenidos en los fertilizantes agrícolas, ya que estos se filtran a sus aguas por escorrentías subterráneas. Es por ello que, además de las normas establecidas, la Región puede valerse de tributos para desalentar las prácticas agrícolas que generan eutrofización (uso excesivo de fertilizantes químicos) o recurrir a beneficios fiscales para quienes realicen prácticas agrícolas más sustentables (uso mínimo de fertilizantes químicos y reemplazo por fertilizantes naturales).

–¿Sería extrapolable para otros lugares u otras zonas maltratadas por el hombre?

–Absolutamente. Siempre que exista una conducta humana contaminante es posible utilizar tributos para desalentarla o beneficios fiscales para fomentar un comportamiento ambientalmente positivo. Mi propuesta parte de la experiencia positiva de otros países (Austria, Países Bajos o Suecia) que aplicaron medidas tributarias similares. Pero también han servido para reducir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero o el uso de plásticos. De manera que la idea de utilizar medidas tributarias ambientales no es nueva, pero sí esta propuesta tributaria específica para el Mar Menor.

–¿Y por qué en tiempos de Covid-19? ¿Se trataría de una propuesta diferente en otro momento de la historia?

–El Covid-19 no influye tanto en el tipo de medidas, sino en la urgencia por adoptarlas. La situación ecológica del Mar Menor puede agravarse aún más con esta pandemia, que ha elevado el consumo de frutas y verduras ante la convicción que nos proveen mayores defensas para enfrentar posibles contagios. Todo ello está fomentando la agricultura intensiva en la Región y si no modificamos la manera en que fertilizamos las cosechas habremos agravado el problema en los próximos años. Llegó el momento de reinventar la actividad agrícola para asegurar la producción de alimentos, en un planeta cada vez más poblado y desigual, pero con el menor impacto ambiental posible.

–¿En qué consiste la propuesta que realiza?

–Mi propuesta está organizada en tres fases progresivas. En la primera fase planteo implementar beneficios fiscales para premiar a los productores utilicen menos fertilizantes artificiales. Para la segunda propongo ir eliminando gradualmente esos beneficios fiscales y ampliar el ya vigente Impuesto a los Vertidos a las Aguas Litorales de la Región de Murcia, para que también incluya el vertido específico de fertilizantes agrícolas, pero con una presión fiscal baja. La última fase implica ir incrementando gradualmente esa presión fiscal hasta alcanzar un uso sustentable de los fertilizantes artificiales. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque en el afán de proteger el medio ambiente no podemos imponer tributos confiscatorios.

–¿Qué cambios conllevaría?

–Mi propuesta implica inicialmente cambios legislativos en el ámbito regional, ya que requiere implementar beneficios fiscales y modificar un impuesto vigente. Posteriormente, se espera que esas reformas legislativas modifiquen la manera de fertilizar los campos de la Región y disminuyan el impacto ecológico para el Mar Menor.

–¿En cuánto tiempo se observarían sus efectos en el Mar Menor?

–Esta es la pregunta más difícil. Es muy complicado pronosticar cuándo y en qué medida se modificará la conducta de los productores agrícolas a partir de las medidas tributarias, ya que son muchos los factores que pueden influir (económicos, legislativos, sociales, etc.). Por lo tanto, también es complejo determinar cuánto tiempo debería transcurrir para observar efectos ecológicos positivos. Solo puedo asegurar que mientras antes se reduzca el uso de fertilizantes químicos, antes veremos dichos efectos. A modo de indicio, la experiencia de otros países que aplicaron medidas tributarias similares nos muestra que los resultados se alcanzaron aproximadamente a los dos años de haberlas implementado. Para ello es importante realizar un seguimiento periódico de las medidas tributarias ambientales (al menos una vez al año), para poder evaluar si son efectivas o, en caso contrario, proceder a modificarlas.

–¿Por qué se interesó por este tema? ¿Cuál es su área de trabajo?

–Desde que cursaba la licenciatura en Derecho siempre me atrajo el Derecho financiero y tributario, en especial por su carácter interdisciplinar. Pero desde el año 2007, cuando comencé mi doctorado en Tarragona, me llamó la atención la sinergia que existe entre el Derecho tributario y el Derecho ambiental y la manera en que aquél puede ser útil para proteger el medio ambiente, dando lugar a la línea de investigación conocida como ‘Tributación Ambiental’. A partir de 2010 comencé a profundizar mis conocimientos en otros países (Argentina, Chile, Estados Unidos e Italia), pero mi interés por los temas ambientales de la Región se despertó en el año 2014 cuando comencé a trabajar con el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) de la Universidad de Murcia.