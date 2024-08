Die 32-Jährige sei polizeibekannt. Nach dpa-Informationen gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau. Das Stadtfest ging am Samstag mit einem Gottesdienst weiter und wurde nicht abgesagt.

Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig

Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd sagte der „Siegener Zeitung“, der Busfahrer habe geistesgegenwärtig reagiert, den Bus sofort nach dem ersten Tumult im Fahrzeug zum Stehen gebracht und alle Türen geöffnet. Das hätte den Fahrgästen eine schnelle Flucht aus dem Bus ermöglicht und vielleicht noch Schlimmeres verhindert.

Eines der schwer verletzten Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Der 23-Jährige müsse jedoch noch weiter im Krankenhaus behandelt werden, teilten Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Dortmund gemeinsam mit. Der Zustand der beiden anderen Männer im Alter von 19 und 21 Jahren, die bei dem Angriff schwer verletzt wurden, sei noch immer lebensbedrohlich, hieß es weiter.

„Unterschied, ob da ein Terrorist unterwegs ist oder eine psychisch kranke Frau“

Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) forderte während seines Besuchs in Siegen am Samstagmittag mehr Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen. „Ich lasse gerade prüfen, ob es rechtlich möglich ist, aufgrund der bestehenden Rechtslage bei großen Festen auch Taschenkontrollen durchzuführen“, sagte Reul in Siegen.

He warned against comparing events. “What happened here in Siegen has nothing to do with what happened in Solingen. It’s just that both times knives were used. But there is a huge difference between a terrorist on the loose and a German woman with mental health problems randomly stabbing people,” said Reul. That’s why the police will have to work very differently.

Three injured people no longer in hospital

Two of the six injured were released from hospital during the night. A woman also discharged herself, a police spokesman told the German Press Agency. The spokesman initially declined to comment on the exact condition of the injured. According to police, they were between 16 and 30 years old and all come from the Siegen-Wittgenstein district.

According to the police, 36 passengers were cared for in a hall during the night. Emergency chaplains, firefighters and police were on site. The people who were on the bus at the time of the attack are being questioned. There are also relatives in the hall. According to the police, there were over 40 adults on the bus, as well as two or three children who were picked up by their mothers.