Results Sunday’s Olympic results: Lions coming back surprised Sweden, Iivo Niskanen skied wildly, but the men’s message medal was a dream come true

Sunday went without a ski medal, but Finland took the block in the men’s hockey. See all the results of the day here.

Alpine skiing:

Men’s Grand Slam: 1) Marco Odermatt Switzerland 2.09.35 (1.02.93 + 1.06.42), 2) Zan Kranjec Slovenia behind 0.19 seconds (1.03.71 + 1.05.83), 3) Mathieu Faivre France -1.34 (1.03, 01 + 1.07.68), 4) River Radamus USA -1.60 (1.03.79 + 1.07.16), 5) Thibaut Favrot France -1.69 (1.03.12 + 1.07.92) and Alexis Pinturault France -1 , 69 (1.03.99 + 1.07.05), 7) Gino Caviezel Switzerland -1.85 (1.03.90 + 1.07.30), 8) Henrik Kristoffersen Norway -1.90 (1.03.05 + 1.08.20), 9) Joan Verdu Andorra -1.93 (1.04.48 + 1.06.80), 10) Filip Zubcic Croatia -2.74 (1.04.69 + 1.07.40). Samu Torsti Finland stopped in the 1st round.

Biathlon

Chase races:

Ladies & # 39; 10 km 1) Marte Olsbu Röiseland Norway 34.46.9 (1 round of fines), 2) Elvira Öberg Sweden behind 1.36.5 (3), 3) Tiril Eckhoff Norway –1.48.7 (3), 4) Hanna Sola Belarus –1.58, 9 (3), 5) Linn Persson Sweden –2.07.2 (2), 6) Dorothea Wierer Italy –2.09.1 ​​(3), 7) Lisa Theresa Hauser Austria –2.09.8 (2), 8) Julia Simon France –2.18.3 (2), 9) Monika Hojnisz-Starega Poland –2.28.8 (2), 10) Paulina Fialkova Slovakia –2.38.8 (2), … 30) Mari Eder Finland –4.28.7 (4) ), … 43) Suvi Minkkinen Finland –5.51.1 (0).

Men & # 39; s 12.5 km: 1) Quentin Fillon Maillet France 39.07.5 (0), 2) Tarjei Bö Norway –28.6, 3) Eduard Latipov ROC –35.3 (1), 4) Lukas Hofer Italia –51.1 (0), 5 ) Johannes Thingnes Bö Norway –2.13.7 (7), 6) Roman Rees Germany –2.30.2 (1), 7) Simon Desthieux France –2.47.2 (3), 8) Sebastian Samuelsson Sweden –3.02.7 (5 ), 9) Emilien Jacquelin France –3.06.2 (6), 10) Felix Leitner Austria –3.08.8 (1), … 21) Tero Seppälä Finland –4.22.7 (7), … 49) Heikki Laitinen Finland –7.39.7 (6), … 52) Olli Hiidensalo Finland –7.57.4 (8).

Curling:

Men’s Preliminaries: Norway – Sweden 4–6, China – Britain 6–7, USA – Canada 5–10, Italy – ROC 7–10, Britain – Denmark 8–2, Switzerland – Italy 4–8, China – USA 6–8.

Situation (gains / losses): 1) Sweden 5/0, 2) Britain 4/1, 3) Canada, ROC and Switzerland 3/2, 6) USA 3/3, 7) Norway 2/3, 8) China 2/4, 9) Italy 1 / 4, 10) Denmark 0/5.

Women’s starter kit: Denmark-UK 2-7, US-Sweden 4-10, South Korea-China after the extension 5-6, Switzerland-Canada 8-4.

Situation (gains / losses): 1) Switzerland 5/0, 2) Japan 3/1, 3) Britain, Sweden and USA 3/2, 6) South Korea 2/2, 7) China 2/3, 8) Canada 1/3, 9) Denmark 1/4, 10) ROC 0/4.

Hockey:

Men & # 39; s Prelim. Round:

Block A: China – Canada 0–5 (0–3, 0–1, 0–1), United States – Germany 3–2 (1–1, 1–0, 1–1), United States 3 3 0 0 0 15–4 9 , Canada 3 2 0 0 1 12–5 6, Germany 3 1 0 0 2 6– 9 3, China 3 0 0 0 3 2– 16 0

Block C: Slovakia – Latvia 5–2 (1–1, 2–0, 2–1), Finland – Sweden and. 4–3 (0–0, 0–3, 3–0, 1–0), Finland 3 2 1 0 0 13– 6 8, Sweden 3 2 0 1 0 10– 7 7, Slovakia 3 1 0 0 2 8 – 12 3, Latvia 3 0 0 0 3 5– 11 0.

Cross-country skiing:

Men & # 39; s 4×10 km (2p + 2y) 1) ROC 1.54.40.7 (Alexei Tshervotkin, Aleksandr Bolshunov, Denis Spitsov, Sergei Ustjugov), 2) Norway behind 1.07.2 (Emil Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Johannes Hösflot Kläbo), 3) France -1.16 , 4 (Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clement Parisse, Maurice Manificat), 4) Sweden –2.09.7 (Oskar Svensson, William Poromaa, Jens Burman, Johan Häggström), 5) Germany –2.55.8 (Janosch Brugger, Friedrich Moch , Florian Notz, Lucas Bögl), 6) Finland –4.37.9 (Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Joni Mäki), 7) Switzerland –5.22.6 (Dario Cologna, Jonas Baumann, Candide Pralong, Roman Furger), 8) Italy –5.25.9 (Federico Pellegrino, Francesco de Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz), 9) USA –8.05.6, 10) Japan –8.10.8. 12 teams skied to the finish. Slovenia, China and Estonia were overtaken in the round.

Long-distance skating:

Men & # 39; s 500 m Final A: 1) Liu Shaoang Hungary 40,338, 2) Konstantin Ilijev ROC 40,431, 3) Steven Dubois Canada 40,669, 4) Abzal Azhgaliyev Kazakhstan 40,869. Pietro Sighel of Italy was rejected.

Ladies & # 39; 3000 m Relay Final 1: Netherlands 4.03,409 (OE), 2) South Korea 4.03,627, 3) China 4.03,863, 4) Canada 4.04,329.

Speed ​​skating:

Ladies & # 39; 500 m Heat 1) Erin Jackson USA 37.04, 2) Miho Takagi Japan 37.12, 3) Angelina Golikova ROC 37.21, 4) Vanessa Herzog Austria 37.28, 5) Jutta Leerdam Netherlands 37.34, 6) Femke Kok Netherlands 37, 39.

Read more: Lions face in Czech or Swiss quarterfinals, Norwegian messaging team’s behavior puzzled: ‘Pampered’ – HS followed Beijing events moment by moment

Read more: The lions stopped “fooling around” and hit Sweden in the head – power striker Harri Pesonen reveals what happened during the last break in the booth

Read more: Tero Seppälä already reached the top ten, but fell into a fine wind: “Annoying vertical fines, I tried my best”

Read more: Perttu Hyvärinen wanted to escape shame – Iivo Niskanen gets to eat: “Would love to look for a cavity”

Subscribe to the Olympics free newsletter hs.fi/newsletters

Read all the Olympic stuff at hs.fi/olympics