Es ist der Aufmarsch der einstigen Rivalen. Als Nikki Haley am Dienstagabend auf der Parteitagsbühne in Milwaukee erscheint, wird sie zurückhaltend bis höflich empfangen; einige Buh-Rufe gegen die Konkurrentin Donald Trumps in den jüngsten Vorwahlen gibt es auch. Trump selbst erhebt sich von seinem Platz und applaudiert.

Haley weiß, es ist ein heikler Auftritt. Sie muss sich biegsam zeigen. Leise sagt sie, „Präsident Trump“ habe sie gebeten, hier zu sprechen – als Zeichen der Geschlossenheit. „Zum Wohle des Landes“ müsse man an der Seite Trumps stehen, sagt sie. Es folgt die Pointe: Es gebe einige Amerikaner, die nicht zu hundert Prozent mit Trump übereinstimmten. Sie kenne einige von ihnen, sagte sie augenzwinkernd mit Blick auf ihre Wähler. Ihre Botschaft laute: Das müssten sie auch nicht. Sie tue es ja auch nicht. Aber es gebe mehr Übereinstimmungen als Differenzen.

Auf Haley folgt Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der sich ebenfalls vor Trump verneigt: Das Land brauche einen wirklichen Anführer. Das Land brauche Trump. Ironische Pointen sind nicht seine Sache. DeSantis hatte Trump in den Vorwahlen vorgeworfen, Wahlkampfspenden zu sammeln, um seine Anwaltskosten zu begleichen. Und er hatte gesagt: Trump mobilisiere die falschen Wähler, nämlich jene der Demokraten. Haley wiederum hatte gesagt, Trump sei nicht qualifiziert für das Amt. Er sei gestört und könne auch keine Wahl gewinnen. All das ist nun vergessen. Die beiden Männer trafen sich im Frühjahr und begruben das Kriegsbeil. Und die frühere Gouverneurin South Carolinas hatte kurz vor dem Parteitag ihre Delegierten aufgerufen, für Trump zu stimmen.

Kevin McCarthy, der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses, hatte schon vor Haleys Auftritt gesagt, sie sei die wichtigste Rednerin auf dem Parteitag neben Trump. Die Republikaner seien geeinter als 2016 und 2020. Letzteres ist unbestreitbar. Aber dass Haleys Rede wichtiger sei als die von Trumps „running mate“ am Mittwochabend, würde sicher nicht nur J. D. Vance bestreiten.

Kollektive Huldigung

Seit Montag ist die Zukunft der Partei etwas klarer. Trumps offizielle Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten wurde zu einer kollektiven Huldigung. Er ist die Partei. Da besteht kein Zweifel. Klar ist aber auch, dass Trump im Falle eines Wahlsiegs im November spätestens im Januar 2029 abtreten muss. Der 22. Zusatzartikel zur Verfassung, der während der Präsidentschaft Harry Trumans in Kraft trat, schreibt vor, dass kein Präsident für mehr als zwei Amtszeiten gewählt werden darf.

1940 hatte Trumans Vorgänger Franklin D. Roosevelt angesichts der Gefahr durch den Krieg in Europa, in den Amerika noch nicht direkt involviert war, entschieden, für eine dritte Amtszeit anzutreten – und 1944 gar für eine vierte. Roosevelt, der ein Jahr später starb, brach als einziger Präsident mit der von George Washington begonnenen Tradition, sich nicht für eine dritte Amtszeit wählen zu lassen. Trump ist zwar dafür bekannt, es mit Recht und Gesetz nicht so genau zu nehmen. Das Verfassungsrecht ist in dieser Frage aber eindeutig – und selbst im Falle eines Erdrutschsieges im November, in dem auch der Senat und das Repräsentantenhaus an die Republikaner fielen, würde er nicht über eine verfassungsändernde Mehrheit verfügen.

Die Zukunft der „MAGA“-Bewegung

2028 muss die Partei mit einem anderen Kandidaten ins Rennen gehen. Trumps Entscheidung, J. D. Vance zu seinem „running mate“ zu machen, ist mehr als eine Personalie über das „Ticket“ für die Wahl im November. Zwar hat er Vance auch ausgewählt, weil er sich von dem Senator aus Ohio Stimmen der weißen Arbeiterschaft in den wahlentscheiden Bundessstaaten im Mittleren Westen erhofft. Doch geht es bei der Personalie Vance um mehr als Wahlkalkül. Es geht um die Zukunft der „MAGA“-Bewegung.

Es ist kein Geheimnis, dass Vance einst ein „Never Trumper“ war. Das ist schon länger her. 2022 wollte er auf der „Make America great again“-Plattform in den Senat gewählt werden. Dazu brauchte er Trump. Anderthalb Jahre vorher hatte er den früheren Präsidenten zum ersten Mal getroffen – in dessen Residenz in Mar-a-Lago. Trump warf Vance seinerzeit vor, er habe einige sehr böse Sachen über ihn gesagt. Vance entschuldigte sich: Leider habe er früher die Lügen der Medien geglaubt. Trump entschied, Vance zu unterstützen. Dieser gewann die Wahl gegen einen Demokraten, der sich bewusst von der Parteilinken distanziert hatte. Vance war der einzige Senatskandidat, der erfolgreich auf dem „MAGA“-Ticket lief. Das wiederum beeindruckte den früheren Präsidenten.

Der einflussreiche Fernsehjournalist Tucker Carlson hatte sich in den republikanischen Vorwahlen in Ohio bei Trump für Vance verwendet. Carlson, seinerzeit noch bei „Fox News“, gehörte zu jenen Leuten, die einen Trump 2.0 aufbauen wollten. Einen Typen, der zwar ebenso populistisch, aber weniger erratisch ist als Trump. Jemand, der in der Lage wäre, Resultate zu liefern. Vances früherer Chef, der Investor Peter Thiel, dachte ähnlich. Thiel setzte seinerzeit zunächst auf DeSantis.

Einst von Trump gefördert, überwarf der Gouverneur von Florida sich später mit ihm. DeSantis trat in den Vorwahlen gegen den früheren Präsidenten an, warf dann aber schnell das Handtuch. Trump, das mussten Leute wie Carlson und Thiel anerkennen, dominierte die Partei weiterhin. Man musste also für die Nach-Trump-Zeit planen. Carlson fand immer mehr Gefallen an Vance, dessen nationalpopulistische Ideen er teilte, insbesondere, dass er die Militärhilfe für die Ukraine als größte Bedrohung der nationalen Sicherheit bezeichnete und vor Einwanderung warnte. Als Trump den Kreis seiner VP-Kandidaten einzuengen begann, rief Carlson, inzwischen von „Fox News“ gefeuert, in Mar-a-Lago an und warb abermals für Vance.

Junger Erbe und Kronprinz

Vance wird im August 40 Jahre alt. Sollte er von Januar 2025 an Trumps Vizepräsident sein, ist er der Kronprinz, der Trumps Bewegung dereinst erben soll. Trump zeigt dabei eine gewisse Souveränität. Er weiß, dass Vance ihm zwar nicht in Sachen Instinkt überlegen ist, wohl aber intellektuell. So sehr Trump aus seiner Bewegung einen Personenkult gemacht hat, so sehr hat er ein Interesse daran, dass es nach ihm weitergeht. Als er am Montagabend in der Ehrenloge des „Fiserv Forums“ Platz nahm und sich erstmals nach dem Attentat in der Öffentlichkeit zeigte, wirkte er verändert. Unmittelbar nach den Schüssen auf ihn hatte er den Impuls, kämpferisch die Faust zu recken. Es folgten versöhnliche Töne, die gewiss nicht frei von Kalkül waren. Als Trump dann, am Ohr bandagiert, in der Arena in Milwaukee den Jubel entgegennahm, fehlten die üblichen Gesten der Stärke. Er wirkte milde und erschöpft. Später nickte er kurz weg. Sitz der Schreck ihm doch stärker in den Knochen?

Die Rolle des Kronprinzen unter Trump wird für Vance keine leichte sein. Der Anführer der Bewegung darf nicht überschattet werden. Überhaupt bleibt Trump ein unberechenbarer Mensch, der nicht für langfristige Strategien bekannt ist. Andere Republikaner, die auf 2028 blicken, werden die Beziehung Trump-Vance genau beobachten. Schwer vorstellbar, dass Haley und DeSantis ihre Ambitionen aufgegeben haben. Auch Glenn Youngkin, der sich schon am Montag an den Parteitag wandte, darf man unterstellen, dass er ein Wörtchen mitreden will, wenn es um die Zukunft der Partei geht. Er hatte 2021 in Virginia einen prominenten demokratischen Gouverneur besiegt, in einem Bundesstaat, von dem die Demokraten zuletzt glaubten, er sei nun Teil des blauen Lagers.

Rückehr zum Status quo ante ist unmöglich

Youngkin hatte im Wahlkampf gezeigt, dass auch er die kulturkämpferische Klaviatur beherrscht. Er hatte dabei Trump auf Distanz gehalten, aber den offenen Konflikt mit ihm vermieden. Vor einem Jahr gewannen die Demokraten dann beide Kammern im Landesparlament von Virginia. Ein Rückschlag für Youngking, der daraufhin auf eine Kandidatur in den Vorwahlen verzichtete. Das letzte Wort dürfte es aber nicht gewesen sein.

Sollte im November das „Trump/Vance-Ticket“ scheitern, sehen die drei ihre Chance. Trump hätte dann zwei Präsidentenwahlen hintereinander verloren. Er würde sicherlich wieder von Wahlbetrug reden und womöglich auch seine „Stop-the-Steal“-Kampagne wiederholen. Doch seine Möglichkeiten, das Ergebnis zu drehen, wären ohne Zugriff auf die Exekutive beschränkt. Die Republikaner würden bald die Führungsfrage stellen. Ein Argument: 2028 ist Trump 82 Jahre alt.