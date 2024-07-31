RIA Novosti: Only older soldiers were in the trenches of the Ukrainian Armed Forces near Donetsk’s New York
The command of the Armed Forces of Ukraine (AFU) sent only older soldiers to the trenches of Donetsk New York. This RIA News Yuri Mukhin, who was evacuated from Kyiv-controlled New York, reported to the suburb of Toretsk.
“As we saw, everyone was mostly 45 and up to 60 years old. The young people only rode in cars,” the refugee said.
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Кооператив для военных
Как пайщики — участники СВО относятся к событиям вокруг «Бест Вей»
[url=https://svpressa.ru/society/article/423652]Участники СВО Бест вей[/url]
Потребительский кооператив «Бест Вей» оказался затронут уголовным делом, касающимся в основном иностранной инвесткомпании «Гермес», которое сейчас рассматривается Приморским районным судом Санкт-Петербурга. Более двух лет более 3,5 млрд рублей на счетах кооператива почти непрерывно арестованы по ходатайству сначала ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу, а затем Прокуратуры Санкт-Петербурга: пайщики не имеют возможности ни приобрести недвижимость, ни вернуть средства.
По данным совета потребительского кооператива «Бест Вей», в числе его пайщиков, страдающих от блокировки средств, тысячи военнослужащих, в том числе сотни участников СВО, часть из которых успела приобрести квартиру, часть собирает или собрала первоначальный взнос, а часть — планировала вступить в кооператив. «СП» пообщалась с некоторыми из них и их родственниками, чтобы узнать отношение к «Бест Вей» и событиям вокруг кооператива.
«К кооперативу отношение очень хорошее»
Александр Голдман на СВО с мая 2022 года как доброволец, три ранения. Пришел на СВО рядовым, сейчас — начальник штаба батальона. Был пайщиком кооператива, сейчас пайщик — его мама.
«С помощью кооператива в 2019 году приобретена двухкомнатная квартира во Владивостоке, в которой проживает мама, — рассказывает он. — Расплачиваемся за нее, в ближайшие месяцы намерены погасить задолженность перед кооперативом и оформить квартиру в собственность. К кооперативу отношение очень хорошее, полностью его поддерживаю — он дает возможность без больших переплат приобрести недвижимость. К действиям в отношении кооператива отношусь отрицательно, так как „Бест Вей“ — единственная возможность приобрести жилье в рассрочку».
«Происходящее вокруг кооператива вызывает шок»
Гвардии рядовой Глушков Иван Васильевич — пайщик кооператива из Челябинской области. Танкист, мобилизованный, проходил службу в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Погиб 11 октября 2023 года.
Рассказывает его вдова Татьяна Неручева:
«Мы внесли первоначальный паевый взнос и во второй половине 2021 года встали в очередь на приобретение квартиры в Челябинске, когда начались события вокруг кооператива — была заблокирована его возможность приобретать недвижимость и заблокированы его счета. Наша очередь должна была подойти примерно через год. Мы заявили для приобретения небольшую квартиру, но планировали при покупке увеличить ее стоимость до 3 млн и купить двухкомнатную квартиру — с увеличением первоначального паевого взноса: уставом кооператива это позволяется, а затем переехать из Коркино в Челябинск. Сейчас 3 млн хватит только на небольшую квартиру-студию метров 25, то есть мы понесли материальный ущерб из-за блокирования деятельности кооператива, так как лишены были возможности приобрести квартиру, на которую собрали первоначальный паевый взнос. Работа кооператива заблокирована, счета арестованы уже более двух лет. В наследование пая я только вступаю, так как муж очень долго считался пропавшим без вести — долго шла экспертиза, и свидетельство о смерти мы получили только 18 июня этого года».
Татьяна — юрист: «Как у юриста у меня происходящее вокруг кооператива вызывает шок, и любой непредвзятый юрист вам скажет то же самое». «Кооператив, — подчеркивает она, — абсолютно прозрачен, он полностью соответствует законодательству о кооперации — что и подтверждалось многократно государственными органами и судами. Если бы мы с мужем не были уверены, что все прозрачно и законно, мы бы не вкладывали в него деньги. Мы не подавали заявление о выходе из кооператива. Я, несмотря ни на что, жду счастливого завершения рукотворного кризиса вокруг кооператива. Для меня это еще и память о муже — он продал долю в квартире, которая ему принадлежала, чтобы вложиться в кооператив. Кроме того, мне хочется понять — до какого маразма может дойти ситуация у нас в государстве в плане незаконных действий в отношении организации, которая по тем или иным причинам не понравилась каким-то чиновникам?».
«Рассчитываю, что ситуация закончится благополучно»
Сергей Логинов, рядовой, мобилизованный, представлен к награде «Честь и доблесть».
«Пять лет назад я стал пайщиком кооператива, участвовал в накопительной программе, планировал прибрести однокомнатную квартиру в Самарской области. Уже нужно было подбирать объект недвижимости и вставать в очередь на покупку, как работа кооператива была заблокирована по инициативе правоохранительных органов, и это продолжается уже более двух лет. По-прежнему надеюсь получить квартиру и рассчитываю, что ситуация закончится благополучно. Поддерживаю кооператив».
«В кооперативе минимум переплат — несопоставимо с ипотекой»
Егор Ивков, офицер флота, дирижер военного оркестра, пайщик кооператива с 2019 года.
«Я нахожусь в накопительной программе — планировал покупку квартиры в Санкт-Петербурге. До постановки в очередь на покупку дело не дошло, но сумма внесена серьезная — и на два года все зависло. Есть друзья-военнослужащие, которые также являются пайщиками и тоже накапливали деньги на первоначальный паевый взнос — они, как и я, не могут ни продолжать накапливать, ни получить деньги обратно, потому что счета арестованы. Отношение наше к ситуации, создавшейся вокруг кооператива, крайне негативное».
«Кооператив поддерживаю, — говорит пайщик. — Моя сестра живет в квартире, приобретенной с помощью „Бест Вей“ — у нее многодетная семья, сейчас кооперативная квартира переходит в ее собственность. Минимум переплат — несопоставимо с ипотекой. Надеюсь, что ситуация с арестом счетов разрешится в ближайшее время».