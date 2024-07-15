July 15, 1974
CTM GOES FOR THE PRESIDENCYThe CTM will launch an open political campaign trying to regain a position that its leaders have been taking advantage of during events, to place one of its members in the municipal presidency of Ahome. Obviously, in the deputation for the first Electoral District that corresponds to this municipality, the CTM will also make nominations. The proposal of attorney Oscar Monzón Molina would be a setback to the aspirations of other members who also aspire to recover the Presidency for the Confederation.
TRY TO RECONCILE JORDAN WITH PALESTINEKuwait. Foreign Minister Sabah Al Ahmed confirmed that Arab countries, including Kuwait, are making efforts to reconcile the Jordanian regime of King Hussein with the Palestinian guerrilla movement. The Jordanian monarch paid a visit to Kuwait to discuss the situation in the Middle East and preparations for the new stage of the peace conference in Geneva, which is expected to meet again later this year. The guerrillas have opposed Hussein since the army expelled them from Jordan in 1970.
PARTY FOR NORA MEXIA. A youth party was held at the home of engineer Esteban García and his wife Beatriz Delia de García, in honor of the beautiful Miss Nora Elisa Mexía Arvizu, who was very congratulated on her birthday. The lively celebration was filled with young people such as Epu Vega, Blanca Falomir, Tere Grijalva, Icelita Valdez, as well as Arturo Duarte, Alberto García, Manuel Gallegos and many more. A record player made all the attendees dance to the rhythm of the latest songs.
July 15, 1999
CFE WILL PAY DAMAGES. The CFE, after refusing to pay for damages caused to various household appliances of a resident of this city due to voltage problems, admitted responsibility and will cover the repair costs. Professor Juan Sarabia, of the Users Committee, stated that this problem occurred after the winds registered in recent days. He pointed out that the user, along with Josefa Castro, president of the organization, went to the CFE, and only yesterday did they admit their guilt.
REBEL LEADER ARRESTED. Lima. Oscar Ramirez Durand, “Comrade Feliciano,” the legendary leader of the bloodthirsty Maoist group Shining Path, will sit before a military court and is expected to be sentenced to life in prison. The number one of the Shining Path, who had been intensively sought for the past seven years, fell into a military siege, dying of hunger and without a single shot being fired, said Peruvian President Alberto Fujimori. Cornered in a mountainous area, the 46-year-old leader evaded military patrols for days, despite the handicap of his limp – due to an old bullet wound in one leg – and a skin disease that afflicts him, known as Amazonian leprosy or uta. Ramírez took command of Sendero Luminoso after the fall of the group’s founder and ideologist, Abimael Guzmán, in 1992, an event that was a hard blow to the organization that was then ravaging Peru, with an escalation of violence that had reached the capital. Known for his more radical position within Sendero Luminoso, Feliciano gathered the surviving troops and hid for years in the Vizcatán area, from where he tried to reorganize the group. He completed his primary and secondary education in a religious school and joined Sendero Luminoso in the 1970s, when he was studying engineering at the university.
More from the same author:
see more
#Rebel #leader #arrested
Разбираю ситуацию вокруг “кооператива” Life is Good
[url=https://rating-market.com/de/rejting-cfd-brokerov/unite-to-live-otzyvy-o-brokere-v-2022-godu?ysclid=ly1suv5j4q366928553]порно жесткий секс[/url]
Я решил написать этот пост, чтоб пройтись по доводам тех, кто привлекает новых “пайщиков” в структуры г-на Василенко (на деле – оплачивающих существование пирамиды Life is Good). Понятно, что, в этом сообществе крутятся сотни тех, кто занимается привлечением и теперь ЦБ с прокуратурой их оставят не только без заработка, но, возможно, придется отвечать за свои действия в суде. А деньги уже, наверняка, потрачены. Также есть люди, которые уже живут в квартире от LIG или выплатили некую сумму, они верят до конца и отказываются принимать ситуацию, в которой надо признать, что они могут остаться и без денег, и без квартиры. В любом случае, даже если кто-то живет в квартире от LIG, она ему не принадлежит и, в отличие от банковского залога, урегулировать вопрос не получится (их просто выселят через суд при банкротстве LIG, хотя ситуация скандальная и возможно государство что-то предпримет, чтоб сгладить проблему).Теперь по сути, что такое LIG.
Компания LIG – «Лайф-из-гуд» заявляет два основных направления деятельности: инвестиционные счета «Виста» в компании Hermes Management Ltd. и жилищный кооператив «Бест-вей» — альтернатива ипотеке.
Если верить консультантам «Лайф-из-гуд», доходность счетов «Виста» в компании «Гермес-менеджмент» последние годы держится в районе 20% годовых в долларах. Это довольно много (Уоррен Баффет позавидовал бы такой доходности), при этом непонятно, за счет чего достигается такая доходность.
Деятельность «Гермес-менеджмента» непрозрачна, на сайте не видно полноценных отчетов, нет сведений о структуре компании и ее руководстве.
«Гермес-менеджмент» привлекает российских клиентов через компанию «Лайф-из-гуд», но у него нет лицензии Центрального банка России на брокерскую деятельность или доверительное управление.
«Гермес-менеджмент» зарегистрирован в Белизе, офшорной зоне в Центральной Америке. Там же расположен офис компании. Еще в документах упоминается компания Hermes M в Шотландии. В случае проблем придется разбираться с зарубежной компанией, что делает задачу бесперспективной. Более того, учитывая реалии мошеннических схем, бывшие пайщики столкнутся еще и с лже-юристами, обещающими вернуть им вложенные деньги и конечно, останутся в крайне бедственном положении, с кредитами, без жилья и перспектив (у кого-то могут опуститься руки со всеми вытекающими).
Компания платит за привлечение новых клиентов, открывающих инвестиционные счета «Виста» (по сути – ничем не обеспеченные цифры на сайте. Заведение средств происходит через перевод средств на счета частных лиц(!), выполняющих роль консультантов LIG (а это сразу нарушает законы РФ и привлекает внимание регулятора), вывод – через перепродажу воздуха других буратинам. После внесения LIG в черный список, чаты структуры полны объявлений о продажи токенов Виста, но покупателей почти нет)) и вступающих в жилищный кооператив «Бест-вей». Система комиссионных выглядит такой разветвленной и продуманной, что становится понятно, что именно в ней суть компании, а не в инвестициях или альтернативе ипотеке.
Сам по себе сетевой маркетинг — вполне законный способ привлечения новых клиентов. Но когда он выглядит как основной вид деятельности, а клиентам при этом рассказывают про инвестиции, пассивный доход и успех в жизни, это наводит на очевидные выводы.
Суть предложения «Гермеса» такая: инвесторы открывают счет и перечисляют компании доллары или евро, а взамен получают пассивный доход. Минимальная сумма инвестиционного контракта — 10 тысяч долларов или евро. При этом первый взнос может быть 1130 долларов или 1100 евро, а оставшуюся сумму можно довнести позже.
Чтобы открыть счет «Виста», надо заполнить регистрационную форму на сайте «Лайф-из-гуд». При регистрации сайт просит поставить галочку «Я ознакомился и принимаю условия указанные в публичной оферте» (пунктуация сохранена).
По ссылке открывается не оферта, а договор об оказании услуг. В договоре не указаны название и реквизиты компании, с которой заключается договор. Кроме того, речь в нем идет не об управлении активами, а только об «образовательных и консультационных услугах об инвестиционных механизмах и способах управления капиталом». Это не похоже на обещанный пассивный доход от слова совсем. Таким образом, зазывалы в пирамиду пытаются уйти от ответственности.
[url=https://proverkasaitov.ru/uniteto-live-obzor-i-otzyvy/]домашний анальный секс[/url]
Чтобы открыть счет и пользоваться им, придется заплатить различные комиссии. Все они прописаны в договоре:
Комиссия за открытие счета: 100 евро или 130 долларов.
Ажио, или входная комиссия: 7% от суммы лицевого счета. На сайте есть пример расчета: при вложении 100 000 $ ажио составит 7000 $.
Комиссия за управление счетом: 1% в год от размера счета, взимается каждый месяц по 1/12.
Комиссия с прибыли: 20% от ежемесячной прибыли, «полученной от инвестиционных продуктов сторонних партнерских компаний или физических лиц, в результате рекомендаций и деятельности Исполнителя».
Итак, LIG состоит из двух основных компаний: Гермес, которая предлагает участникам инвестиционный доход (с идеей полученную прибыль направить на квартиру) и Бест-Вэй, являющаяся ЖНК. Что это такое?
Это Жилищный накопительный кооператив (общепринятое сокращение — ЖНК) — вид потребительского кооператива, сочетающий в себе качества финансового и жилищно-строительного кооператива. ЖНК работают в соответствии с № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах». Целью деятельности жилищных накопительных кооперативов является удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путём объединения членами кооператива паевых взносов. Жилищный накопительный кооператив имеет право:
– привлекать и использовать денежные средства граждан на приобретение жилых помещений;
– вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах), а также участвовать в строительстве жилых помещений в качестве застройщика или участника долевого строительства;
– приобретать жилые помещения;
– привлекать заёмные денежные средства, общая величина не должна превышать сорок процентов стоимости имущества кооператива.
Членами жилищного накопительного кооператива могут быть только граждане РФ. Жилищный накопительный кооператив создаётся по инициативе не менее чем пятидесяти человек и не более чем пяти тысяч человек. Контроль за деятельностью кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, а также за соблюдением кооперативом требований действующего законодательства Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Уже отсюда понятно, что заявления заинтересованных лиц из структур LIG о том, что ЦБ не в праве вмешиваться в деятельность собственно LIG лишены оснований. Может и вмешался.
Если говорить о цифрах, то на 13 декабря 2021 года в LIG было свыше 19 000 пайщиков изо всех уголков РФ. LIG выкупил и передал в безвозмездное пользование пайщикам примерно 2 500 объектов недвижимости, из них по 247 пайщики полностью выплатили пай, оформив недвижимость в собственность. Интересная статистика – 19 000 вступили, заплатив членский взнос в 160 000 рублей, но лишь 8 часть из них накопила необходимые 35% для получения недвижимости при том, что фактически недвижимость их собственностью не является. Заявления о том, что получившие недвижимость прописаны в квартирах – это пережитки советского прошлого и, вероятно, сознательное введение остальных в заблуждение. В современной РФ не существует института прописки, есть регистрация, постоянная и временная. Есть найм жилья и есть собственность. Допускаю, что какая-то часть людей все еще проживает в государственных квартирах и не оформила их в собственность, но это – давно не норма, как это было в СССР (где собственность как раз была редким явлением).
По сути кооператив — посредник между покупателем и продавцом жилья, а это увеличивает риски. Приходится полагаться на то, что кооператив соблюдает закон и что он не закроется до того, как вы оформите квартиру на себя.
Даже если все по закону, риск потерять деньги остается. Если кооператив по каким-то причинам перестанет работать, его собственность распродадут. Сначала он рассчитается с кредиторами и только затем вернет деньги пайщикам — пропорционально их паевым взносам. Хватит ли у кооператива денег, чтобы вернуть все паевые взносы, неизвестно.