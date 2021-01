Seville: Sara Serrat; Amparito (Carla Armengol, 68 ‘), Teresa, Aivi, Javiera Toro (Bores, 68’); Coleman, Karlernas, Virgy (Gabarro, 77 ‘), Echeverri (Nagore, 68’), Payne; and Claudia Pina (Lucía Ramírez, 94 ‘).

Lightning Vallecano: Larqué; Auñón, Andújar, Struck, Camila Sáez; Aedo (Zaïra Flores, 84 ‘), Pilar García, Paula Fernández (Iris, 84’), Sheila; Bulatovic (Chule, 72 ‘) and ADT (Isadora, 68’).

Referee: Arregui Gamir (Basque Country). He sent off Coleman (74 ‘and 78’), and admonished Bulatovic (66 ‘) and Isadora (84’).

Stadium: Jesus Navas. Behind closed doors.