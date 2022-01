The National Federation of Automotive Vehicle Distribution (Fenabrave) released last Thursday (6th) the balance of car sales in Brazil in 2021: the numbers showed a 2.98% increase in the registration of cars, light commercial vehicles, buses and trucks.

After six years as the best-selling car in Brazil, the Chevrolet Onyx lost the lead to the Fiat Strada pickup. In the automobile category, the then champion was in fourth place, behind Hyundai HB20, Fiat Argo and Jeep Renegade. Strada belongs to another category: light commercials.

+Registrations in 2021 grow 10.5%, says Fenabrave

Check the list by category:

Automobiles

Hyundai HB20: 86,455

Fiat Argo: 84,644

Jeep Renegade: 73,913

Chevrolet Onix: 73,623

Jeep Compass: 70,906

Volkswagen Gol: 66,228

Fiat Mobi: 65,847

Hyundai Crete: 64,759

Volkswagen T-Cross: 62,307

Chevrolet Onix Plus: 54,707

Renault Kwid: 52,916

Chevrolet Tracker: 50,757

Toyota Corolla: 41,891

Honda HR-V: 38,406

Volkswagen Nivus: 36,664

Nissan Kicks: 36,524

Toyota Corolla Cross: 34,249

Volkswagen Voyage: 28,593

Fiat Cronos: 27,887

Hyundai HB20S: 25,568

light commercials

Fiat Strada: 109.107

Fiat Toro: 70,890

Toyota Hilux: 45,893

Chevrolet S10: 35,045

Volkswagen Saveiro: 26,751

Fiat Fiorino: 20,602

Ford Ranger: 20,499

Mitsubishi L200: 13,157

Renault Oroch: 12,133

Nissan Frontier: 11,816

Renault Master: 9,672

Volkswagen Amarok: 7,894

Peugeot Expert: 3,922

Volkswagen MAN Express: 3,545

Hyundai HR: 3,298

Citroen Jumpy: 3,212

Fiat Ducato: 2,934

KIA K2500: 2,413

Iveco Daily 35-150: 2,264

RAM 2500: 2227



entry vehicles

Volkswagen Gol: 66,228

Fiat Mobi: 65,847

Renault Kwid: 52,916

Fiat Uno: 20,555

Volkswagen UP: 1978

Toyota Etios HB: 1,096

Volkswagen Beetle: 28

Fiat Palio: 11

Chevrolet Celta: 5

small hatches

Hyundai HB20: 86,455

Fiat Argo: 84,644

Chevrolet Onix: 73,623

Toyota Yaris HB: 21,126

Volkswagen Polo: 19,196

Volkswagen Fox/Cross Fox: 17,933

Peugeot 208: 16,342

Renault Sandero: 12,442

Ford Ka: 8,464

Mini Cooper: 948

KIA Rio: 169

Fiat 500E: 146

medium hatches

Chevrolet Cruze: 1,733

Nissan Leaf: 439

BMW i3: 178

Mercedes-Benz A-Class: 156

BMW M135i: 124

Audi A3: 114

small sedans

Volkswagen Voyage: 28,593

Fiat Cronos: 27,887

Hyundai HB20S: 25,568

Fiat Siena: 15,355

Renault Logan: 9,478

Nissan V-Drive: 4,963

Ford Ka Sedan: 1910

Toyota Etios Sedan: 1,714

Chevrolet Prisma: 26

Nissan Versa: 19



compact sedans

Chevrolet ONIX PLUS: 54,707

Volkswagen VIRTUS: 20,563

Toyota YARIS Sedan: 12,436

Nissan VERSA: 11,088

Honda CITY: 6,138

Caoa Chery ARRIZO 5: 438

medium sedans

Toyota Corolla: 41,891

Honda Civic: 18,949

Chevrolet Cruze Sedan: 7,090

Caoa Chery Arrizo 6: 3,469

Volkswagen Jetta: 2,927

KIA Cerato: 978

Audi A5: 367

Audi A3 Sedan: 349

Mercedes-Benz C-Class: 308

Citroen C4L: 258

Mercedes-Benz A-Class: 209

BMW M235i: 147

BMW 218i: 106

BMW 430i: 99

BMW M440i: 85

Mercedes-Benz CLA45 : 65

Mercedes-Benz CLA35: 60

Subaru WRX: 13

BYD E5: 11

Nissan Sentra: 8

Hyundai Elantra: 3

big sedans

BMW 320i: 5,428

BMW 330E: 579

Audi A4: 530

Mercedes-Benz C-Class: 253

BMW 745LE: 154

Mercedes-Benz CLA250: 141

Volvo S60: 135

Porsche Panamera: 118

BMW 530E: 103

BMW M340i: 91

Audi A6: 87

Mercedes-Benz E-Class: 79



mid SW

Fiat Weekend: 8

Volkswagen Space Fox: 4

Fiat Palio Weekend: 2

Volkswagen Paraty: 2

large SW

Audi RS6 Avant: 96

Audi RS4 Avant: 24

Subaru Outback Wagon: 1

Volkswagen Golf Variant: 1

Volkswagen Quantum: 1

monocabs

Honda Fit: 7,138

Fiat Doblo: 5,355

Chevrolet Bolt: 132

Nissan Livina: 2

Fiat Idea: 1

Chevrolet Meriva: 1

EFFA M100: 1

grandcabs

Chevrolet Spin: 13,005

KIA Carnival 122

Chrysler Pacifica: 21

Toyota Sienna: 11

sports

Porsche 911: 878

Ford Mustang: 485

Porsche Taycan: 379

BMW Z4: 377

Porsche Boxster: 220

BMW M3: 159

Porsche Cayman: 111

Jaguar F-TYPE: 89

Audi TT: 76

SUVs

Jeep Renegade: 73,913

Jeep Compass: 70,906

Hyundai Crete: 64,759

Volkswagen T-Cross: 62,307

Chevrolet Tracker: 50,757

Honda HR-V: 38,406

Volkswagen Nivus: 36,664

Nissan Kicks: 36,524

Toyota Corolla Cross: 34,249

Renault Duster: 22,457

Citroen C4 Cactus: 19,552

Toyota Hilux SW4: 13,641

Caoa Chery Tiggo 5X: 12,555

Caoa Chery Tiggo 8: 10,462

Honda WR-V: 10,329

Renault Capture: 8,304

Peugeot 2008: 7,747

Volkswagen Taos: 7,732

Fiat Pulse: 6,724

Caoa Chery Tiggo 3X: 4,676

Caoa Chery Tiggo 2: 4,123

Caoa Chery Tiggo 7: 4016

Jeep Commander: 3,715

BMW X1: 3,607

Volvo XC40: 3,593

Volvo XC60: 3,468

Volkswagen Tiguan: 3,415

Chevrolet Trailblazer: 3,320

Ford Ecosport: 2,992

Mitsubishi Outlander: 2,868

Mercedes-Benz GLB Class: 2,657

Hyundai IX35: 2,597

Mitsubishi Eclipse Cross: 2,323

Ford Territory: 2,231

Land Rover Discovery: 2,200

Audi Q3: 2,079

Mitsubishi Pajero: 2,077

Audi Q5: 1,595

Hyundai Tucson: 1,550

KIA Sportage: 1,192

