Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher zeigt sich in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann. Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der 49-Jährige am Sonntagabend dazu.

Das Foto zeigt die beiden Männer in Rückenansicht, wie sie aufs Meer blicken, offensichtlich von einem Boot aus. Die Sonne färbt den Himmel rötlich-gelb. Innerhalb kurzer Zeit markierten Tausende den Post mit „Gefällt mir“. Ein Nutzer schrieb: „Ralf, wenn das ein Outing ist, muss ich sagen, Respekt.“

Ralf Schumacher is the brother of seven-time Formula 1 world champion Michael Schumacher and was also a successful racing driver himself. He started in 180 Formula 1 races, winning six of them.

He later became involved in junior racing series as a team manager and also promoted the career of his son David (22). Ralf Schumacher was married to Cora Schumacher; the couple have been separated for many years.

The former Formula 1 driver has been working regularly as a TV expert for the pay-TV channel Sky since 2019 and accompanies the premier class of motorsport on its world tour every year.