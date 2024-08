Ein junger Mann mit Brille hat sich derweil einen Prospekt aus einer Halterung an der Innenwand der Straßenbahn geschnappt. Darin wirbt die Bahn für die Straßenbahn-Europameisterschaft im September. Für den jungen Mann, der gleichzeitig seine beiden Koffer vor dem Umfallen bewahren muss, dient der Prospekt jetzt nur noch als Fächer, denn Frischluft ist in dieser Bahn Mangelware.

Fahrzeuge für Klimaanlagen ungeeignet

Woran das liegt? Es handelt sich um eine Straßenbahn des Typs F, eine der wenigen älteren Bahnen, die in Frankfurt noch im Einsatz sind. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) können die Züge des Typs F nicht klimatisiert werden, da die Dachstatik nicht für das Gewicht der Aggregate ausgelegt ist. Lediglich der Zugteil der Fahrerkabinen wurde mit kleineren Klimaanlagen nachgerüstet. Die Verkehrsbetriebe begründen das damit, dass die Fahrerinnen und Fahrer mehrere Stunden mit dem Zug unterwegs seien.

Für die Fahrgäste bringen daher nur der kurze Halt und das Öffnen der Türen Erleichterung. Dann steigen neue Fahrgäste schwer atmend ein, und ein leichter Windstoß strömt in das Innere des rollenden Backofens. Die Straßenbahn fährt an, es ruckelt, und nun weht auch durch die kleinen, leicht geöffneten Fenster unter dem Dach ein Luftzug in den Innenraum. Obwohl auch dieser Wind rund 30 Grad warm ist, macht er die Fahrt doch etwas angenehmer.

Creative cooling: When outside temperatures are well over 30 degrees, ingenuity is required. Jasper Hill

A woman gets on, carrying a pedestal fan she has just bought over her shoulder. One or two passengers look at it longingly. One wishes that the buyer could connect the fan directly and make the situation a little more bearable for everyone. But the device remains firmly packed away, and it remains hot in the tram.

“What a sauna,” complains a man with a grey beard. He is wearing a cap on which a dark sweat stain has already formed. Another passenger nods in agreement. Further up the train sit two women who are better prepared for the heat. Both are holding a hand fan that is blowing their red hair back. They too are annoyed by the situation. “I don’t understand why they don’t turn on the air conditioning in weather like this,” says one of them. “All they need is for them to turn on the heating,” replies the other.