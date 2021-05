After the publication of the decree of necessity and urgency that President Alberto Fernández signed to tighten the restrictions to try to contain the impact of the second wave of coronavirus, the Government detailed which are the areas of the country considered under “epidemiological alarm.”

Buenos Aires province

Medium epidemiological health risk

Colonel de Marina L. Rosales

High epidemiological health risk

July 9th

Blue

Balcarce

Energetic

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colonel Suarez

General Alvarado

Junin

The coast

Lincoln

Wolves

Mercedes

Necochea

Pehuajo

Parchment

St nicolas

Saint Peter

Tandil

Lauquen Train

Three Streams

Epidemiological and health alarm

Urban agglomeration Metropolitan Area of ​​Buenos Aires, which includes the 40 departments of the Metropolitan region of Buenos Aires and the Autonomous City of Buenos Aires

Admiral Brown

Avellaneda

White Bay

Berazategui

Berisso

Brandsen

Campaign

Cañuelas

Cove

Escobar

Esteban Echeverria

Ezeiza

Florencio Varela

General Las Heras

General Pueyrredón

General Rodriguez

General San Martin

Hurlingham

Ituzaingó

Jose C. Paz

The slaughter

Silver

Lanús

Lomas de zamora

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Merlo

Brown

Hummock

Pillar

President Perón

Quilmes

San fernando

San Isidro

San Miguel

Saint vincent

Tiger

February 3

Vicente Lopez

Zarate

CABA

Epidemiological and health alarm

Everything

Catamarca

High epidemiological health risk

Capital

Chaco

Medium epidemiological health risk

Admiral Brown

Major Luis J. Fontana

High epidemiological health risk

Commander Fernandez

General Güemes

Liberator General San Martín

Epidemiological and health alarm

San fernando

Chubut

Medium epidemiological health risk

Biedma

Rawson

High epidemiological health risk

Escalante

Futaleufu

Cordova

High epidemiological health risk

Calamuchita

Colon

Axis Cross

General Roca

General San Martin

Juarez Celman

Marcos Juarez

President Roque Sáenz Peña

Punilla

Fourth quarter

River First

Second River

St. Albert

San Javier

Saint just

Santa Maria

Third Top

Union

Epidemiological and health alarm

Capital

Currents

High epidemiological health risk

Capital

Curuzú Cuatiá

Goya

Mercedes

Monte Caseros

Passage of the Free

Saint tome

Between rivers

High epidemiological health risk

Colon

Concord

Diamond

Federation

Gualeguay

Gualeguaychú

Peace

Nogoyá

Parana

Uruguay

Villaguay

Formosa

High epidemiological health risk

Formosa

Patiño

Pilcomayo

Pirané

Jujuy

Medium epidemiological health risk

Dr. Manuel Belgrano

Carmen

Saint Peter

High epidemiological health risk

Palpalá

The Pampa

High epidemiological health risk

Capital

Maracó

The Rioja

Medium epidemiological health risk

Capital

High epidemiological health risk

Chili

Mendoza

High epidemiological health risk

Capital

General Alvear

Godoy Cruz

Guaymallen

Junin

Las Heras

Lavalle

Luján de Cuyo

Maipú

Rivadavia

San Martin

San Rafael

Tunuyan

Missions

Medium epidemiological health risk

Capital

General Manuel Belgrano

Leandro N. Alem

Oberá

San Ignacio

High epidemiological health risk

Apostles

Cainguás

The Golden

Guarani

Iguazu

Liberator Grl. San Martin

Monte Carlo

Neuquen

High epidemiological health risk

Zapala

Epidemiological and health alarm

Confluence

Black river

High epidemiological health risk

Adolfo Alsina

Avellaneda

Bariloche

Epidemiological and health alarm

rock

Jump

Medium epidemiological health risk

Anta

General Güemes

Oran

High epidemiological health risk

Capital

Cerrillos

Methan

Rosario de Lerma

San Juan

High epidemiological health risk

Capital

Caucete

Chimbas

Little

Rawson

Rivadavia

St. Lucia

saint Louis

High epidemiological health risk

Capital

General Pedernera

Santa Cruz

High epidemiological health risk

Wanted

Güer Aike

Santa Fe

Medium epidemiological health risk

Constitution

High epidemiological health risk

Belgrano

Homemade

Castellanos

General Lopez

General Forced

Iriondo

The colonies

San Cristobal

St Geronimo

Saint just

San Martin

Vera

Epidemiological and health alarm

Capital

Gran Rosario (Rosario and San Lorenzo)

Santiago del Estero

High epidemiological health risk

Deep River

Oak trees

Epidemiological and health alarm

Greater Santiago (Santiago and Banda)

Land of Fire

High epidemiological health risk

Rio Grande

Ushuaia

Tucuman

Medium epidemiological health risk

Famaillá

High epidemiological health risk

Burruyacú

Capital

Chicligasta

High Cross

Loyal

Lules

Monteros

Little River

Old Tafi

Good herb