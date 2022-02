Profit Exchange Finnish biathletes and alpine skiers have a quiet day, but Anni Kärävä reached the final of the freestyle – Here are the results of the day from the Olympics

Anni Kärävä was the last to advance to the finals of the freestyle big Air qualifier.

7.2. 19:02

Alpine skiing

Men’s plunge: 1) Beat Feuz Switzerland 1.42.69, 2) Johan Clarey France 0.10 seconds behind, 3) Matthias Mayer Austria –0.16, 4) James Crawfod Canada –0.23, 5) Aleksander Aamodt Kilde Norway – 0.51, 6) Dominik Paris Italia –0.52. 36 men dropped to the finish.

Women & # 39; s Heats: 1) Sara Hector Sweden 1.55.69 (57.56 + 58.13), 2) Federica Brignone Italy –0.28 (57.98-57.99), 3) Lara Gut-Behrami Switzerland –0, 72 (59.07 + 57.34), 4) Katharina Truppe Austria –0.80, 5) Ragnhild Mowinckel Norway –0.96, 6) Thea Stjernesund Norway –1.20, 7) Meta Hrovat Slovenia –1.35 , 8) Maryna Gasienica-Daniel Poland -1.42, 9) Wendy Holdener Switzerland -1.63, 10) Michelle Gisin Switzerland -1.86. 49 women dropped to the finish line.

Finland’s Riikka Honkanen and Erika Pykäläinen stopped in the first round.

Biathlon

Women & # 39; s 15 km Relay: 1) Denise Herrmann Germany 44.12.7 (1 minute fine), 2) Anais Chevalier-Bouchet France 9.4 seconds behind (1), 3) Marte Olsbu Röiseland Norway –15.3 (2), 4 ) Vanessa Voigt Germany –16.6 (1), 5) Dzinara Alimbekava Belarus –31.7 (1), 6) Marketa Davidova Czech Republic –31.9 (1), 7) Deedra Irwin USA –1.01.4 ( 1), 8) Ingrid Landmark Tandrevold Norway –1.02.7 (1), 9) Kristina Reztsova ROC –1.13.1 (2), 10) Julia Dzhima Ukraine –1.21.7 (2), … 32) Mari Eder Finland –4.30.2 (1 + 0 + 1 + 1), … 51) Nastassia Kinnunen Finland –6.00.8 (0 + 1 + 2 + 1). Suvi Minkkinen did not compete.

Curling

Preliminary round of the doubles competition: Switzerland-Norway 5-6, Canada-Italy 7-8, USA-UK 4-8, Czech Republic-China 8-6.

Final score: 1) Italy 9 wins / 0 losses, 2) Norway 6/3, 3) United Kingdom 6/3, 4) Sweden 5/4, 5) Canada 5/4, 6) Czech Republic 4/5, 7) Switzerland 3 / 6, 8) USA 3/6, 9) China 2/7, 10) Australia 2/7.

Semifinals: Norway-UK 6-5, Italy-Sweden 8-1.

The bronze match between Sweden and Britain and the final match between Italy and Norway will be played on Tuesday.

Freestyle

big air jumps

Women & # 39; s Qualifiers: 1) Megan Oldham Canada 171.25 points, 2) Tess Ledeux France 171.00, 3) Anatasia Tatalina ROC 163.25, 4) Sandra Eie Norway 162.00, 5) Eileen Gu China 161.25, 6) Mathilde Gremaud Switzerland 159.25, 7) Kirsty Muir Britain 157.50, 8) Darian Stevens USA 152.00, 9) Sarah Höfflin Switzerland 149.50, 10) Johanne Killi Norway 148.25,

11) Olivia Asselin Canada 147.75, 12) Anni Kärävä Finland 144.50 (score from jumps 82.50, 52.50, 62.00). 25 counters included.

Kärävä advanced to Tuesday’s final with 12 athletes.

Men & # 39; s Prelim. Round: 1) Birk Ruud Norway 187.75, 2) Alexander Hall USA 180.25, 3) Oliwer Magnusson Sweden 177.25, 4) Henrik Harlaut Sweden 176.50, 5) Colby Stevenson USA 174.25, 6 ) Christian Nummedal Norway 171.50, 7) Tormod Frostad Norway 171.25, 8) Mac Forehand USA 171.00, 9) Javier Lliso Spain 170.75, 10) Leonardo Donaggio 170.50,

11) Evan McEachran Canada 170.25, 12) Jesper Tjäder Sweden 170.00, … 29) Simo Peltola Finland 72.00 (score for jumps 49.75, 41.75, 72.00).

Peltola was eliminated from Wednesday’s final race.

Hockey

Women’s Preliminaries:

Block A:

Block A:

ROC – Canada 1–6 (0–2, 1–2, 0–2)

Switzerland-Finland 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

Lot 1: 11.52 Lara Christen (Alina Müller-Lara Stalder) 1–0 yv.

Coolers: 11.00 Elisa Holopainen Sun 2 min, 11.43 Ronja Savolainen Sun 2 min.

Lot 2: 27.49 Nelli Laitinen (Savolainen-Minnamari Tuominen) 1–1 years, 30.00 Dominique Rügg (Müller-Sinja Leemann) 2–1 years, sr.

Freezes: 22.34 Laitinen Sun 2 min, 25.05 Sini Karjalainen Sun 2 min, 27.16 Keely Moy Sv 2 min, 28.23 Finland team. 2 min, 30.00 Jenni Hiirikoski Sun 2 min, 30.16 Müller 2 min.

Lot 3: 41.21 Stalder (Müller-Shannon Sigrist) 3–1, 50.11 Holopainen (Viivi Vainikka-Noora Tulus) 3–2.

Freezes: 51.15 Alina Marti Sv 2 min, 57.21 Finland team. 2 min.

Total cools: Switzerland 3×2 min, Finland 7×2 min.

Goalkeeper fights: Andrea Brändli Sv 13 + 13 + 12 = 38, Anni Keisala Sun (off 58.34–58.58, 59.40–60.00) 2 + 13 + 6 = 21.

Long-distance skating

Ladies:

500m, A-Final: 1) Arianna Fontana Italy 42,488, 2) Suzanne Schulting Netherlands 42,559, 3) Kim Boutin Canada 42,724, 4) Zhang Yuting China 42,803, 5) Hanne Desmet Belgium 42,941.

Gentlemen:

1,000m, Final A: 1) Ren Ziwei China 1.26,768, 2) Li Wenlong China 1.29,917, 3) Shaoang Liu Hungary 1.35,693, 4) Wu Dajing China 1.42,937, 5) Shaolin Sandor Liu Hungary yellow

Snowboarding

Men’s slopestyle: 1) Max Parrot Canada 90.96, 2) Su Yiming China 88.70, 3) Mark McMorris Canada 88.53, 4) Redmond Gerard USA 83.25, 5) Emiliano Lauzi Italy 80.01, 6) Chris Corning USA 65.11.

On Sunday, the Finns were eliminated from the final of 12 counters.

card.

Ski jumping

Mixed Team Competition, HS106: 1) Slovenia (Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc) 1,001.5 points, 2) ROC (Irma Mahinja, Danil Sadrejev, Irina Avvakumova, Jevgeni Klimov) 890.3, 3) Canada ( Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes) 844.6, 4) Japan 836.3, 5) Austria 818.0, 6) Poland 763.8, 8) Czech Republic 722.8, 8) Norway 707 , 9. – Germany and China did not survive the 2nd round.

Sara Takanashi of Japan, Daniela Irascho-Stolz of Austria and Katharina Althaus of Germany were disqualified in the 1st round for illegal jumping suits. In the 2nd round, Anna Odine Ström and Silje Opseth from Norway got suit rejections.

Speed ​​skating

Ladies & # 39; 1500 m Heats Holland 1.53.28 (OE), 2) Miho Takagi Japan 1.53.72, 3) Antoinette de Jong Netherlands 1.54.82, 4) Ayano Sato Japan 1.54.92, 5) Marijke Groenewoud Netherlands 1.54.97, 6) Francesca Lollobrigida Italia 1.55.20. Includes 30 skaters.

Wüst, who has taken up his sixth Olympic gold, has celebrated his Olympic victory at five consecutive Winter Olympics.

Figure skating

Final of the team competition: 1) ROC 74 points, 2) USA 65, 3) Japan 63, 4) Canada 53, 5) China 50, 6) Georgia 22, 7) Italy 20, 8) Czech Republic 15, 9) Germany 8, 10 ) Ukraine 8.

The gold team of the Russian Olympic Committee was skated by pair skaters Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov, ice dancers Viktoria Sinitsina / Nikita Katsalapov, men’s skating Mark Kondratjuk and women’s skating Kamila Valijeva.

Medal table

(gold, silver, bronze, total):

Sweden 3 0 0 3

ROC 2 3 2 7

The Netherlands 2 2 1 5

China 2 2 0 4

Germany 2 1 0 3

Norway 2 0 2 4

Slovenia 2 0 1 3

Italy 1 3 1 5

Canada 1 1 4 6

Japan 1 1 2 4

Australia 1 0 1 2

Switzerland 1 0 1 2

New Zealand 1 0 0 1

France 0 3 0 3

USA 0 3 0 3

Austria 0 2 2 4

Hungary 0 0 2 2

Finland 0 0 1 1

Poland 0 0 1 1

Subscribe to the Olympics free newsletter hs.fi/newsletters

Read all the Olympic stuff at hs.fi/olympics

c