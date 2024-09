Corriere dello Sport: „Leclerc hat das Herz eines Löwen. Er kämpft sich durch Schwierigkeiten durch und siegt nach fünf Jahren auf der Heimstrecke Ferraris in Monza. Zusammen mit seinem Team bewirkt Leclerc Wunder, er schafft etwas Geniales und Verrücktes.“

Tuttosport: „Leclerc bestreitet das perfekte Rennen. Die Strategie mit einem einzigen Boxenstopp erforderte Mut. Das Risiko, das Vasseur eingegangen ist, hat sich rentiert, Ferrari landet im Paradies.“

Corriere della Sera: „Ferrari und Leclerc feiern den perfekten Moment, den Sieg, mit dem niemand gerechnet hatte. Das Maranello-Team, das reich an Geschichte, aber seit Jahren mit enttäuschenden Resultaten zu kämpfen hat, feiert die Wiederauferstehung in einem entscheidenden Moment der Meisterschaft, in der Verstappen nicht mehr der einzige Herrscher ist.“

La Repubblica: „Ferrari schafft das Meisterwerk. Monza wird zu einer roten Welle begeisterter Fans.“

L’Équipe: „Max Verstappen kann sich mit dem Punkt für die schnellste Runde trösten, (…), am Ende büßt er nur acht Punkte als WM-Führender ein. Der Red Bull-Pilot musste sich mit einem anonymen Rennen in Italien begnügen und tat, was er konnte.“

Le Parisien: „Wenn Charles Leclerc vor Beginn der Saison zwei Rennen hätte auswählen müssen, die er gewinnen wollte, hätte er wahrscheinlich Monaco und Monza genannt. Der Monegasse hatte sein Heimrennen gewonnen. An diesem Sonntag, beim Italien GP der Formel 1, verdoppelte er den Einsatz im Ferrari-Land, vor tobenden Tifosi im ‘Tempel der Geschwindigkeit’.“

Le Figaro: „Der perfekte Coup von Leclerc, Verstappen und Red Bull leiden.“

The Guardian: „Norris war nicht in der Lage, den maximalen Profit aus dem schlechten Wochenende von WM-Spitzenreiter Max Verstappen zu schlagen, der nur Sechster wird. (…) Das bedeutet, dass Norris nur acht Punkte aufholen konnte auf Verstappen, der mit 62 Punkten mehr führt. Das ist ein Ergebnis, dass der Red-Bull-Fahrer mit offenen Armen aufnehmen dürfte.“

The Sun: „Lando Norris verpasst die große Chance, auf Max Verstappen aufzuschließen, und verschenkt erneut den Vorteil der Pole Position.“

Daily Mail: „Lando Norris knabbert an Max Verstappens Führung in der Fahrerwertung, aber es hätte mehr sein können. Während Charles Leclerc, der Sieger des Heimrennens, von den begeisterten Tifosi gefeiert wurde, kam Norris als Dritter ins Ziel – einen Platz hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri.“

The Telegraph: „Ferrari überlistet McLaren. Charles Leclerc sichert sich den begehrten Heimsieg beim Großen Preis von Italien.“

Mirror: „Charles Leclerc ist der Star in Italien, Ferrari überlistet Lando Norris und McLaren.“

AD.nl: “Max Verstappen played only a minor role in Monza. It was a strategic battle between McLaren and Ferrari, won by the strategists of the home team. Charles Leclerc made the whole of Italy happy.”

Crown: “With a bold tire strategy, Ferrari driver Charles Leclerc gave the Scuderia an unexpected Formula 1 home victory at the Italian Grand Prix. The Monegasque duped long-time leader Oscar Piastri and pole-setter Lando Norris with a one-stop strategy in Monza on Sunday and won just ahead of the McLaren duo.”

Small newspaper: “With a sensational performance, Charles Leclerc secured victory at the legendary Autodromo Nazionale Monza. The Monegasque celebrated his surprising success together with tens of thousands of Tifosi. While McLaren was bitterly disappointed with second place (Oscar Piastri) and third place (Lando Norris), things got even worse for the world champion team Red Bull Racing.”

As: “The Monza grandstand roared as the final laps of the Italian Grand Prix counted down. Leclerc’s tyre agony went from horrific to sweet when Piastri’s lap times were no longer threatening. Silencing his engineers, the Monegasque talent took care of the tyres, managed like a genius and won his other home race with a blow against McLaren that will go down in history.”

Brand: “Monza explodes, Ferrari topples McLaren with a stroke of genius! Impressive win for Leclerc, who overtook Piastri with one stop less.”

Sports world: “Leclerc destroys McLaren and Monza goes crazy. The noise meant that the F1 engines could not be heard. The cheers of the Italian ‘Tifosi’ were enormous.”

Sport: “Leclerc wins with Ferrari and unleashes madness in Monza. The Briton (Lando Norris) missed a great opportunity to upset Verstappen in the classification. The leader salvaged a damage-limiting sixth place in the Red Bull in a very difficult race.”

Daily Advertiser: “The Monegasque wins his seventh Formula 1 race, the daring tactic has paid off – the ecstasy in the stands is accordingly erupting. When Leclerc crosses the finish line, the Tifosi are beside themselves, when he stands on the podium, tens of thousands in red cheer him on, gigantic Ferrari flags stretched over their heads. People have often made fun of Ferrari’s failed strategies, but on this Sunday everything worked out for the team from Maranello.”