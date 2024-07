Oasis in der Wüste

Fürst Hermann von Pückler-Muskau würde das Herz bluten, wenn er um den Zustand seiner geliebten Bäume wüsste. 1845 hatte der exzentrische Gartengestalter seine ererbte Standesherrschaft Muskau in der Oberlausitz verkaufen müssen; die aufwendige Anlage des dortigen Parks hatte ihn in finanzielle Nöte gebracht. Doch die ökonomische Krise bedeutete nicht das Ende seiner Gartenleidenschaft. Zum Glück besaß er noch das Gut Branitz, bescheidener als das gewaltige Muskauer Gartenreich, aber ein willkommener Ort, um einen romantisch inspirierten Schlosspark zu schaffen. Allerdings waren die Voraussetzungen ungünstiger: Es erwarteten ihn ein sandiger Boden und eine leere, wasserlose Feldflur. Pückler, der von einer „Oasis in der Wüste“ träumte, ließ sich nicht entmutigen. Aber ihm zerrann seine Lebenszeit unter den Händen: Der 1785 Geborene war inzwischen sechzig Jahre alt.

Gartenbegeisterte Engländer

Nichtsdestotrotz wurden zukunftsfroh komplexe Modellierungen des Terrains vorgenommen, dank des hohen Grundwasserstands zahlreiche Seen und Wasserläufe angelegt und mehr als 100.000 Gehölze gepflanzt. Um rasch einen Eindruck von den Raumdispositionen zu bekommen, ließ Pückler zur Verwunderung mancher Zeitgenossen acht, zwölf, ja fünfzehn Meter hohe Bäume auf einem riesigen, von Pferden gezogenen Karren aus der Umgebung herbeischaffen. Die Großbaumverpflanzung hatten die gartenbegeisterten Engländer vorgemacht, Pückler hatte sie bereits in Muskau ausprobiert, doch jetzt wurden systematisch mehrere Hundert Exemplare aus einem weiten Umkreis herangeholt. Bevor sie an ihren definitiven Platz verpflanzt wurden, verbrachten sie zur Adaptation wenige Jahre in der 1846 gegründeten „Baumuniversität“, einer Schule für erwachsene Bäume in der Schlossgärtnerei. Linden, Buchen und Eichen, Eschen, Erlen, Kastanien und Birken, aber auch Robinien und Pappeln wurden dann im Park so gesetzt, dass sie entweder als Solitär oder in Gruppen ihre Wirkung entfalteten, den Raum strukturierten und die Blicke der Betrachter lenkten.

Phenomenal landscape park: View of the Pückler Park Branitz dpa

All tree species that could thrive in a temperate climate were used. Even after Pückler’s death and into the 20th century, the Tree University cultivated trees that had adapted to the barren soil of Lusatia and were then planted for the historic park. After 1945, it was closed down as part of an agricultural production cooperative, but in 2011 it was reopened at its original location by the Pückler Foundation, which was founded immediately after reunification. The dramatic consequences of global warming now had to be considered. Since then, the focus has been on young, adaptable trees that grow well in sandy soil and are used for replanting. But the old trees in the park continue to suffer from extreme heat and persistent drought. They are more susceptible to disease and pests. Alternative tree species that can better withstand the effects of climate change are therefore an important issue. Instead of the German pedunculate oak (Quercus robur), the sub-Mediterranean Turkey oak (Quercus cerris) is more likely to be sustainable. In the 2022/2023 planting season, 130 trees from the park’s own tree nursery in Branitz were actually planted, including 30 exotic varieties. Their growth rate in the park is 90 to 95%; Pückler could once only dream of such a value.

Groundbreaking project

In 2021, a new era began with the New Branitz Tree University in the outdoor park of the historic garden landscape. A former large-scale nursery was initially demolished to create a sustainable cultivation area on almost thirteen hectares to be used for the propagation and cultivation of woody plants. In a first step, greenhouses, tree nursery quarters, cultivation areas, experimental plantings, rainwater retention and a gene bank for historic varieties will be created. Funded with five and a half million euros from public funds until 2025, the largest model project for the preservation of historic gardens in the face of global warming in Germany is being realized here. It is trend-setting far beyond national borders. The new tree nursery can identify and cultivate woody plants that can cope better with the rapidly changing climatic conditions. Similar projects are already in the pipeline in Potsdam and Schwetzingen.

Nature, designed as a cultural asset: the Branitz Park in Cottbus. In the “Ministry of Construction” once founded here by Prince Pückler, more climate-resilient park trees are to be grown. picture alliance/dpa

The aim is to find “trees of the future in times of drought, heat and extreme weather events” that will secure Branitz as a green refuge for future generations. At the same time, the appearance of the garden monument must be preserved. Growth, leaf shape and arrangement must match the historical image of the park that Prince Pückler created.