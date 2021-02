Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de León y Doctora por la Universidad de Murcia, Pilar Sainz de Baranda comenzó en 2001 su carrera docente e investigadora liderando, desde los inicios, el Grupo de Investigación RAQUIS: Aparato Locomotor y Deporte, lo que ha dado lugar a una amplia carrera investigadora. Es la creadora de varios programas educativos pioneros en la mejora de la salud postural de los escolares. Dirige el programa ‘Salud 5-10’ contra la obesidad infantil y es asesora científica del programa ‘Escuelas Activas’.

Con un máster en Preparación Física en Fútbol y el título de especialista universitario en entrenamiento de portero de fútbol, en el mundo de la preparación deportiva destacan sus aportaciones en esa área. Su libro ‘Metodología Global para el Entrenamiento del Portero de Fútbol’ es un referente y ha colaborado con diferentes clubes como el Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, o el equipo de Fútbol Femenino de la liga NCAA de la Universidad de Wisconsin-Parkside (EE UU) y el SC Paderborn 07 (Alemania), entre otros.

También ha sido pionera en la formación y captación del talento investigador en Ciencias del Deporte de la Región de Murcia, y de su actividad investigadora internacional destaca la colaboración activa con diversas universidades internacionales, como la Universidad de Gloucestershire (Inglaterra), la Universidad degli Studi Di Urbino Carlo Bo (Italia) o la Universidad de Santiago de Chile.

Madre de dos niños (Kike y Jesús) dice que ha aprendido a compaginar la vida con la ciencia y la academia con su marido Enrique Ortega, también profesor e investigador de la Universidad de Murcia. Resalta que «la vida debe vivirse y disfrutarse con aquellos que te entienden, te ponen en valor y te hacen crecer». Además, afirma que «la parte más importante de la ciencia es la que no se ve: la parte personal, la amistad, y el tiempo que uno dedica a generar el conocimiento que luego se transfiere».

Desde hace unas semanas es la única persona con una cátedra del área de Educación Física y Deportiva de la Región de Murcia.

–¿Estudió Ciencias del Deporte pensado en que llegaría a ser catedrática?

–No, pienso que la gente que estudia CAFD o INEF lo hace porque ama el deporte y no hay mejor carrera académica para formarte en Deporte que el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

–¿En qué momento decidió dedicarse a la carrera investigadora?

–Mis inicios como alumna interna en tercero de carrera fueron el germen de lo que hoy soy. Creo que cualquier estudiante que inicia una carrera debería desempeñar labores de investigación y transferencia en los Grupos de Investigación de las Facultades.

–¿En algún momento, el hecho de ser mujer ha supuesto un lastre en su carrera?

–Aunque en los últimos años se han apreciado ciertas mejoras, las evidencias nos señalan que, en el ámbito del deporte, las oportunidades que tienen las mujeres son muchas menos que las que tienen los hombres. Este aspecto ocurre especialmente en algunas disciplinas, como es el caso del fútbol, y desgraciadamente también pasa en la ciencia. El techo de cristal existe y es difícil romperlo. He visto cómo ha afectado a la carrera de otras compañeras, pero yo he conseguido romperlo.

–¿Quiénes fueron sus referentes, si los tuvo?

–Mi madre, la doctora Pilar Andújar Ortuño (médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación), que me enseñó los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo, la importancia del líder y el amor por el trabajo. Mis directores de tesis, Fernando Santonja y Pedro Luis Rodríguez. Ellos me trasladaron la pasión por la Educación Física, la columna vertebral y la salud. Como docentes, tenemos una posición privilegiada que no debemos desaprovechar. Somos ejemplo para los que serán el futuro y construirán un mañana mejor.

–¿Qué mensaje manda a las niñas de hoy en día?

–La ciencia es amplia y en ella caben todos los pensamientos, áreas de conocimiento, planteamientos estadísticos, metodologías… en la amplitud quizás esté la clave del éxito. Marie Curie decía: ‘La ciencia la hacen personas cuando tienen el genio investigador, donde sea, en una buhardilla…’, y yo añado: «…en una clase de Educación Física, en un centro fitness, gestionando, jugando o entrenando, dirigiendo y planificando a un deportista o a un equipo, y no solo en los laboratorios. Por ello, animo a todas las niñas a desarrollar la competencia investigadora, también cuando piensen en desarrollar una carrera relacionada con el deporte. Desde mi punto de vista, la competencia investigadora de nuestros estudiantes será una de las claves de su éxito profesional. Nunca he creído que esta competencia se deba desarrollar exclusivamente en busca de una carrera académica, si no que esta competencia es la esencia de un buen profesional en general, y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en particular, y a quién la sepa desarrollar le dará un valor añadido.