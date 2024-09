Für den Missbrauch, der sich über einen Zeitraum von rund zehn Jahren erstreckt haben soll, drohen den Angeklagten in dem auf vier Monate terminierten Prozess bis zu 20 Jahre Haft. Die inzwischen geschiedene Ehefrau erschien in Begleitung ihrer drei Kinder im Gerichtssaal. Sie wolle den Angeklagten in die Augen blicken, sagte ihre Anwältin dem Sender TF1.

Zum Auftakt des Prozesses wies der Vorsitzende Richter Roger Arata einen Antrag ab, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen. Der Prozess solle „vollständig und bis zum Ende öffentlich“ sein, sagte der Anwalt Stéphane Babonneau, der die 72 Jahre alte Ehefrau des Angeklagten vertritt. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Verfahren hinter verschlossenen Türen gefordert, um die Videoaufnahmen der Taten nicht öffentlich zu zeigen.

Angeklagte aus allen Schichten der Gesellschaft

Bei den Angeklagten, von denen sich 18 in Untersuchungshaft befinden, handelt es sich um Männer, die zur Tatzeit zwischen 21 und 68 Jahre alt waren. Sie sind ein bunter Querschnitt der Gesellschaft – Klempner, Kraftfahrer, Journalisten und Unternehmer sind darunter – und haben mit der Justiz zumeist noch nichts zu tun gehabt.

Den Kontakt zu ihnen soll der Rentner laut Anklage über eine Onlineplattform für Sexualkontakte hergestellt haben. Geld soll Dominique P. von den Männern nicht verlangt haben, ihm ging es den Angaben zufolge um die Befriedigung seiner sexuellen Fantasien. Er wies die Männer an, weder nach Parfum noch nach Zigarettenrauch zu riechen, um seine Frau nicht aufzuwecken. Sie sollten außerdem ihre Hände unter warmem Wasser anwärmen.

Ein Großteil der Mitangeklagten besuchte nur einmal das Zuhause des Ehepaars, einige aber auch bis zu sechs Mal. Die meisten der Angeklagten hätten die Taten eingeräumt, berichtete der Sender France Info. Eine Minderheit aber habe ausgesagt, dass sie nicht gewusst hätten, dass das Opfer unter Drogen gestanden habe und sie gedacht hätten, dass die Frau nur so tue, als würde sie schlafen. Ein Verteidiger, der sechs der Angeklagten vertritt, sprach davon, dass die Männer jede Vergewaltigungsabsicht von sich wiesen und von einem Sexspiel des Paars ausgegangen seien.

A defendant speaks to his lawyer in court in Avignon on Monday. AFP

The years of abuse only came to light when the pensioner was arrested after filming under the skirts of supermarket customers. During a search, investigators found hundreds of videos of the crimes on the man’s computer. According to them, 72 men raped the woman, but the police were unable to identify all of them. The woman was even abused on her birthday.

The main defendant had his lawyer explain that he was “ashamed” of the crimes. “It was a form of dependency,” said lawyer Béatrice Zavarro. Her client did not deny the crimes, she added. The couple’s three children are appearing as civil parties in the trial.

Woman complained of memory lapses and fatigue

For Gisèle P., who has lived with her husband for almost 50 years, the trial will be “a terrible experience,” said her lawyer Antoine Camus. “She will experience the rapes for the first time, ten years later,” he added. Gisèle P. has “no memory” of the individual acts.

The woman was unaware of the years of abuse because her husband put her on massive medication. However, she had long complained of memory lapses and extreme fatigue. Despite numerous visits to the doctor, doctors found no connection between her cognitive, neurological and gynecological disorders, probably because they did not think such a crime was possible. Friends of the couple even feared that the woman was suffering from Alzheimer’s disease.