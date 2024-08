New day of competition at the 2024 Paris Olympics. After yesterday’s medals – gold for Alice D’Amato and bronze for Manila Esposito on the beam in artistic gymnastics, gold in mixed skeet shooting won by Diana Bacosi and Gabriele Rossetti and the ‘shaded’ bronze for Nadia Battocletti in the 5000 – Italy is hunting for more medals. Emanuele Camilli will represent Italy in the individual equestrian show jumping final. Eyes on Mattia Furlani (high jump), Pietro Arese (1500m) and Sara Fantini (hammer throw). The Italian women’s volleyball team faces Serbia at 9 pm for a place in the semifinals.

Here are all the Italians engaged today:

10:00 – 12:15 Diving 3m Springboard Men – Qualifications Aquatics Centre LORENZO MARSAGLIA – GIOVANNI TOCCI

10:00 – 12:30 Equestrian Sports Individual Show Jumping – Final Chateau de Versailles EMANUELE CAMILLI

10:00 – 13:00 Sport Climbing Boulder & Lead D – Semifinals Le Bourget Sport Climbing Venue CAMILLA MORONI – LAURA ROGORA

10:05 – 13:00 Athletics 1500 m D – Heats Stade de France LUDOVICA CAVALLI – FEDERICA DEL BUONO – SINTAYEHU VISSA

10.30 – 11.00 Canoe C2 500 m U – Batterie Vaires-sur-Marne Nautical Stadium – Flatwater GABRIELE CASADEI – CARLO TACCHINI

11:15 – 13:00 Athletics Long D – Qualifications Stade de France LARISSA IAPICHINO

11:20 – 13:00 Athletics 400m D – Repechage Stade de France ALICE MANGIONE

11:30 – 12:50 Freestyle Wrestling – Round of 16 50 kg D Champ-de-Mars Arena EMANUELA LIUZZI

12:03 – 19:00 Sailing Kite U Marseille Marina RICCARDO PIANOSI

12:13 – 19:00 Sailing Kite D Marseille Marina MAGGIE EILLEN PESCETTO

12:30 – 13:00 Athletics 200m Men – Repechage Stade de France DIEGO ALDO PETTOROSSI

12:50 – 13:30 Freestyle Wrestling – Quarterfinals 50 kg D Champ-de-Mars Arena

13:00 – 14:00 Speed ​​U Sport Climbing – Qualifications Le Bourget Sport Climbing Venue MATTEO ZURLONI

1.50pm – 2.10pm Canoe C2 500m U – Quarterfinals Vaires-sur-Marne Nautical Stadium – Flatwater

14:43 – 19:00 Sailing ILCA 6 D – Medal Race Marseille Marina CHIARA BENINI FLORIANI

15:00 – 17:00 Diving Platform 10m D – Finale Aquatics Centre SARAH JODOIN DI MARIA

15:05 – 19:00 Sailing Nacra 17 Foiling Marseille Marina CATERINA MARIANNA BANTI – RUGGERO TITA

3:35 PM – 4:35 PM Water Polo Quarter D: Italy-Netherlands Paris La Defense Arena SILVIA AVEGNO – CATERINA BANCHELLI – DAFNE BETTINI – ROBERTA BIANCONI – AGNESE COCCHIERE – GIUSEPPINA AURORA CONDORELLI – GIUDITTA GALARDI – SOFIA GIUSTINI – CLAUDIA ROBERTA MARLETTA – VALERIA MARIAGRAZIA PALMIERI – DOMITILLA PICOZZI – CHIARA TABANI – GIULIA VIACAVA

15:43 – 19:00 Sailing ILCA7 U – Medal Race Marseille Marina LORENZO BRANDO CHIAVARINI

17:30 – 18:45 Cycling Track Pursuit D-sq. – Qualifications Saint-Quentin-En-Yvelines Velodrome CHIARA CONSONNI – MARTINA FIDANZA – VITTORIA GUAZZINI – LETIZIA PATERNOSTER

18:55 – 19:30 Freestyle Wrestling – Semi-finals 50 kg D Champ-de-Mars Arena

19:14 – 19:45 Cycling Track U-squad Pursuit – First round: Italy-Australia Saint-Quentin-En-Yvelines Velodrome SIMONE CONSONNI – FILIPPO GANNA – FRANCESCO LAMON – JONATHAN MILAN

19:30 – 21:00 Artistic Swimming Teams – Free Program Aquatics Centre LINDA CERRUTI – MARTA IACOACCI – SOFIA MASTROIANNI – ENRICA PICCOLI – LUCREZIA RUGGIERO – ISOTTA SPORTELLI – GIULIA VERNICE – FRANCESCA ZUNINO

19:35 – 22:00 Athletics 400m Men – Semi-finals Stade de France LUCA SITO

8:00 PM – 10:00 PM Athletics Hammer D – Final Stade de France SARA FANTINI

20:07 – 22:00 Athletics 400m hurdles D – Semi-finals Stade de France AYOMIDE TEMILADE FOLORUNSO

8.20pm – 10.00pm Athletics Long U – Final Stade de France MATTIA FURLANI

8.50pm – 10.00pm Athletics 1500m Men – Final Stade de France PIETRO ARESE

9:00 PM – 11:30 PM Volleyball Quarter D: Italy-Serbia South Paris Arena 1 EKATERINA ANTROPOVA – CATERINA CHIARA BOSETTI – CARLOTTA CAMBI – ANNA DANESI – MONICA DE GENNARO – PAOLA OGECHI EGONU – SARAH LUISA FAHR – GAIA GIOVANNINI – MARINA LUBIAN – ALESSIA ORRO – ILARIA SPIRITO – MIRIAM FATIME SYLLA